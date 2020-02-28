«Руководство клуба предложило мне разорвать контракт». Экс-игрок «Зенита» — об уходе из «Тобола», травме и переговорах с Грозным

— Никита, мы разговаривали с вами около двух месяцев назад, тогда ничто не предвещало вашего ухода из «Тобола». Что изменилось за прошедшее время и связано ли это с повреждением?

— Да, главной причиной является мое состояние после операции. Реабилитация немного затянулась. Когда я приехал на сборы в январе, был расчет на то, что начну тренироваться в общей группе, с самых простых, базовых упражнений — анаэробная работа, бег, поднятие физических кондиций. Но на тот момент мне было тяжеловато бегать, поскольку дефицит между двумя мышцами и состоянием колена был достаточно весомым. Пришлось работать индивидуально и экстренно принимать меры по улучшению состояния колена. Все время я этим и занимаюсь, реабилитация затянулась по определенным обстоятельствам.

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В связи с этим руководство клуба предложило мне разорвать контракт, это было обоюдно, считаю, что приняли правильное решение, ведь я занимаю чье-то место. Находиться в команде и не иметь возможности помочь клубу в данный момент — для меня является некомфортным и неприемлемым. Мы решили, что так будет лучше.

Сейчас я приехал домой (в Санкт-Петербург), немного возьму времени на специальную подготовку, доведу колено до рабочего состояния и надеюсь, что в скором времени вернусь в Казахстан, но, вероятно, уже в другую команду.

— Предварительно у вас уже были переговоры с другими клубами КПЛ?

— Да, несколько предложений было. В частности, из «Шахтера» звонил Вячеслав Грозный, поинтересовался моей ситуацией, мы договорились, что позже свяжемся и обсудим все моменты. Но сейчас нет задачи попасть в определенную команду, самое главное — влиться в режим, вновь почувствовать себя на поле и в тренировочном процессе, чтобы все мышцы и связки были готовы. И надо проанализировать такие детали, как качество и поля на котором команда играет, искусственное оно или натуральное. Также важное значение имеет, в каком городе базируется клуб и какие задачи перед ним стоят. От этого буду отталкиваться при выборе будущей команды.

— Вы будете восстанавливаться индивидуально с тренером?

— Да, скорее всего, так, попробуем провести конкретную, специальную работу на закрепление мышц и стабилизацию колена. И еще буду делать беговые и анаэробные упражнения. Но надо учитывать, что я тренировался в общей группе около недели, да, с определенными ограничениями, но в принципе я возвращаюсь на поле. Главное довести это до полноценной работоспособности ноги и в частности колена, чтобы я мог перейти в команду и особо не «раскачиваться».

Напомним, в «Тоболе» Бочаров выступал с 2019 года и забил один гол в 20 матчах. Ранее воспитанник «Зенита» два сезона играл за «Ордабасы» и один — за «Актобе». В КПЛ на его счету 11 голов в 111 матчах.