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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подписал еще одного легионера

Экс-футболист хабаровского СКА Андрей Мищенко подписал контракт с кокшетауским «Окжетпесом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний защитник прибыл в расположение клуба и провел один матч против ФК «Ингулец» из первой лиги Украины.

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В минувшем сезоне в составе СКА, с которым 27 февраля по обоюдному согласию был расторгнут контракт, Мищенко принял участие в 15 матчах в ФНЛ и сыграл одну встречу в Кубке России.

Кроме этого он выступал на родине за одесский «Черноморец», «Олимпик» (Донецк) и «Севастополь».

Также Мищенко играл за израильские «Маккаби» (Нетанья) и «Хапоэль» (Ашкелон).

Его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.

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