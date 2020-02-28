Казахстанский клуб подписал еще одного легионера

28-летний защитник прибыл в расположение клуба и провел один матч против ФК «Ингулец» из первой лиги Украины.

В минувшем сезоне в составе СКА, с которым 27 февраля по обоюдному согласию был расторгнут контракт, Мищенко принял участие в 15 матчах в ФНЛ и сыграл одну встречу в Кубке России.

Кроме этого он выступал на родине за одесский «Черноморец», «Олимпик» (Донецк) и «Севастополь».

Также Мищенко играл за израильские «Маккаби» (Нетанья) и «Хапоэль» (Ашкелон).