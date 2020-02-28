Экс-игрок «Рубина» и «Партизана» перешел в казахстанский клуб

Источник: business-gazeta.ru

Последним клубом Энаке была румынская «Астра». Именно в этом клубе универсальный игрок получил свою известность и стал вызываться в сборную.

В сезоне-2018 Энаке подписал контракт с российским «Рубином» и провел в составе казанцев пять матчей. Также играл за сербский «Партизан» и румынские клубы «Стяуа», «Дунэря» и «Миовени».