Экс-игрок «Рубина» и «Партизана» перешел в казахстанский клуб
Румынский полузащитник Габриэль Энаке подписал контракт с «Кызыл-Жаром СК», сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение 29-летнего футболиста с петропавловцами рассчитан на один сезон.
Румынский полузащитник Габриэль Энаке подписал контракт с «Кызыл-Жаром СК», сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение 29-летнего футболиста с петропавловцами рассчитан на один сезон.
Последним клубом Энаке была румынская «Астра». Именно в этом клубе универсальный игрок получил свою известность и стал вызываться в сборную.
В сезоне-2018 Энаке подписал контракт с российским «Рубином» и провел в составе казанцев пять матчей. Также играл за сербский «Партизан» и румынские клубы «Стяуа», «Дунэря» и «Миовени».
За сборную Румынии Энаке в период с 2014 по 2016 год провел пять матчей. Новичок «Кызыл-Жара СК» выступает позиции правого защитника и крайнего полузащитника.