Футболисты БАТЭ победили казахстанский «Актобе» и украинский «Рух» в конце турецкого сбора

В первом сегодняшнем спарринге вице-чемпионы Беларуси обыграли казахстанский «Актобе» с минимальным перевесом — 2:1. В составе борисовчан голы забили Илья Василевич и Захар Волков. Во втором контрольном поединке БАТЭ одолел украинский «Рух» из Львова со счетом 1:0. Победный гол на 84-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Теперь команда Кирилла Альшевского возвращается домой и 9 марта проведет первый официальный матч нового сезона в гостях у минского «Динамо» в четвертьфинале Кубка Беларуси.

Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты солигорского «Шахтера» разгромили на своем поле обладателя бронзы литовского чемпионата «Ритеряй» из Вильнюса — 4:0. Голевой дубль оформил Аздрен Лулаку, один гол в свой актив записал Георгий Диасамидзе, а еще один мяч гости забили в свои ворота. Новый сезон «Шахтер» начнет 4 марта поединком за Суперкубок с брестским «Динамо».