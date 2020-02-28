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21:06 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили казахстанский «Актобе» и украинский «Рух» в конце турецкого сбора

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ двумя победами завершили заключительный предсезонный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом сегодняшнем спарринге вице-чемпионы Беларуси обыграли казахстанский «Актобе» с минимальным перевесом — 2:1. В составе борисовчан голы забили Илья Василевич и Захар Волков. Во втором контрольном поединке БАТЭ одолел украинский «Рух» из Львова со счетом 1:0. Победный гол на 84-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Теперь команда Кирилла Альшевского возвращается домой и 9 марта проведет первый официальный матч нового сезона в гостях у минского «Динамо» в четвертьфинале Кубка Беларуси.

Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты солигорского «Шахтера» разгромили на своем поле обладателя бронзы литовского чемпионата «Ритеряй» из Вильнюса — 4:0. Голевой дубль оформил Аздрен Лулаку, один гол в свой актив записал Георгий Диасамидзе, а еще один мяч гости забили в свои ворота. Новый сезон «Шахтер» начнет 4 марта поединком за Суперкубок с брестским «Динамо».

Также сегодня жодинское «Торпедо-БелАЗ» в Турции разошлось миром с российской «Балтикой» из Калининграда — 0:0. На 1 марта у подопечных Юрия Пунтуса намечена контрольная встреча с финалистом Кубка Украины клубом «Ингулец» из Перово.

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