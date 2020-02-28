Футболисты БАТЭ победили казахстанский «Актобе» и украинский «Рух» в конце турецкого сбора
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ двумя победами завершили заключительный предсезонный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ двумя победами завершили заключительный предсезонный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем спарринге
Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты солигорского «Шахтера» разгромили на своем поле обладателя бронзы литовского чемпионата «Ритеряй» из Вильнюса — 4:0. Голевой дубль оформил Аздрен Лулаку, один гол в свой актив записал Георгий Диасамидзе, а еще один мяч гости забили в свои ворота. Новый сезон «Шахтер» начнет 4 марта поединком за Суперкубок с брестским «Динамо».
Также сегодня жодинское «Торпедо-БелАЗ» в Турции разошлось миром с российской «Балтикой» из Калининграда — 0:0. На 1 марта у подопечных Юрия Пунтуса намечена контрольная встреча с финалистом Кубка Украины клубом «Ингулец» из Перово.