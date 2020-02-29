В Ирландии забит один из самых красивых голов сезона: видео пушечного выстрела с лета

На 22-й минуте игры английский полузащитник «Дандолка» Джордан Флорес поразил ворота «Шэмрока» пушечным выстрелом с лета после подачи с углового и сделал счет равным — 1:1.

«Вау! Джордан Флорес забил гол, претендующий на звание лучшего гола в сезоне. Вы будете пересматривать его и годы спустя», — говорится в сообщении RTÉ Soccer, где было опубликовано видео забитого мяча.