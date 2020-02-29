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09:51 (мск), источник: Sport24

В Ирландии забит один из самых красивых голов сезона: видео пушечного выстрела с лета

Один из самых красивых голов сезона был забит в пятницу, 28 февраля, в Дублине в матче чемпионата Ирландии «Шэмрок Роверс» — «Дандолк».

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На 22-й минуте игры английский полузащитник «Дандолка» Джордан Флорес поразил ворота «Шэмрока» пушечным выстрелом с лета после подачи с углового и сделал счет равным — 1:1.

«Вау! Джордан Флорес забил гол, претендующий на звание лучшего гола в сезоне. Вы будете пересматривать его и годы спустя», — говорится в сообщении RTÉ Soccer, где было опубликовано видео забитого мяча.

Шикарный гол Флореса не спас «Дандолк» от поражения. Игра завершилась победой «Шэмрока» со счетом 3:2.

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