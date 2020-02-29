«Лестер» проиграл худшей команде АПЛ
«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу» в матче 28-го тура Английской
«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу» в матче 28-го тура Английской
Встреча прошла в пятницу, 28 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 70-й минуте забил защитник «канареек» Джамаль Льюис.
В следующем туре «Лестер» 9 марта на своем поле примет «Астон Виллу». «Норвич» днем раньше на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед».
|Даниэль Фарке
|Брендан Роджерс
|Джамал Льюис(Макс Ааронс)
|70′
|1
|Тим Крул
|1
|Каспер Шмайхель
87′
|2
|Макс Ааронс
|3
|Бен Чилвелл
|4
|Бен Годфри
|4
|Чаглар Сеюнджю
|5
|Грант Хэнли
53′
|6
|Джонатан Эванс
|12
|Джамал Льюис
|21
|Рикарду Перейра
|23
|Кенни Маклин
|10
|Джеймс Мэддисон
|27
|Александр Теттей
|15
|Харви Барнс
|17
|Эмилиано Буэндия
|14
|Келечи Ихеаначо
|14
|Тодд Кантуэлл
68′
|20
|Хамза Чудхури
67′
|7
|Лукас Рупп
|25
|Уилфред Ндиди
|25
|Ондрей Дуда
87′
|26
|Деннис Прат
62′73′
|18
|Марко Штиперманн
|8
|Юри Тилеманс
|22
|Теему Пукки
81′
|17
|Айосе Перес
78′
|20
|Йосип Дрмич
|11
|Марк Олбрайтон
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)