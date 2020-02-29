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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» проиграл худшей команде АПЛ

«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в пятницу, 28 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 70-й минуте забил защитник «канареек» Джамаль Льюис.

Победа позволила «Норвичу» набрать 21 очко, команда остается на последнем месте в турнирной таблице. «Лестер» с 50 очками находится на третьей позиции.

В следующем туре «Лестер» 9 марта на своем поле примет «Астон Виллу». «Норвич» днем раньше на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед».

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Норвич
1:0
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 2828.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Carrow Road, 27010 зрителей
Главные тренеры
Даниэль ФаркеБрендан Роджерс
Голы
Джамал Льюис(Макс Ааронс)70′
Составы команд
1Тим Крул
1Каспер Шмайхель
87′
2Макс Ааронс
3Бен Чилвелл
4Бен Годфри
4Чаглар Сеюнджю
5Грант Хэнли
53′
6Джонатан Эванс
12Джамал Льюис
21Рикарду Перейра
23Кенни Маклин
10Джеймс Мэддисон
27Александр Теттей
15Харви Барнс
17Эмилиано Буэндия
14Келечи Ихеаначо
14Тодд Кантуэлл
68′
20Хамза Чудхури
67′
7Лукас Рупп
25Уилфред Ндиди
25Ондрей Дуда
87′
26Деннис Прат
62′73′
18Марко Штиперманн
8Юри Тилеманс
22Теему Пукки
81′
17Айосе Перес
78′
20Йосип Дрмич
11Марк Олбрайтон
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)19
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы16
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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