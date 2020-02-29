Марко ван Бастен: Кто считает Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе
Бывший нападающий «Милана» Марко ван Бастен считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси лучше форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Бывший нападающий «Милана» Марко ван Бастен считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси лучше форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
— Тот, кто утверждает, что Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси, ничего не понимает в футболе, — цитирует Corriere Della Serra ван Бастена. — Лео — гений. Он незаменим и его невозможно будет повторить.