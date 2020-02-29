Итальянский клуб объявил о трёх футболистах, заражённых коронавирусом

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек. 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о более 600 заражённых, 17 человек погибли. В связи с этим было принято решение проводить ряд матчей без зрителей.