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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Итальянский клуб объявил о трёх футболистах, заражённых коронавирусом

Итальянский клуб «Пьянезе» на официальном сайте сообщил о трёх футболистах, которые заразились коронавирусом.

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Также заболел один из сотрудников клуба.

В настоящее время «Пьянезе» располагается на 19-м месте в турнирной таблице Серии C группы A, набрав 24 очка.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек. 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о более 600 заражённых, 17 человек погибли. В связи с этим было принято решение проводить ряд матчей без зрителей.

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