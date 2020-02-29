Футболист «Барселоны» Суарес назвал условие продления контракта

Действующее соглашение 33-летнего уругвайского форварда с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года.
«Моя семья счастлива в Барселоне, я чувствую, что приношу пользу команде. Решение о продлении контракта принимает клуб. Я, конечно, хочу продолжить выступления за “Барселону”, но не всё зависит от меня. Но если я сыграю 60% матчей в следующем сезоне, соглашение будет продлено автоматически», — приводит слова уругвайского форварда As.
Суарес перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» летом 2014 года. В составе испанской команды он провел 270 матчей, забил 191 гол, стал четырехкратным чемпионом страны, четырежды выиграл Кубок Испании, один раз — Лигу чемпионов. В текущем сезоне он забил 14 мячей в 23 матчах во всех турнирах.