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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Барселоны» Суарес назвал условие продления контракта

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес заявил, что ему необходимо провести 60% матчей в следующем сезоне, чтобы контракт с ним был продлен.

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Источник: Спорт РИА Новости

Действующее соглашение 33-летнего уругвайского форварда с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года.

«Моя семья счастлива в Барселоне, я чувствую, что приношу пользу команде. Решение о продлении контракта принимает клуб. Я, конечно, хочу продолжить выступления за “Барселону”, но не всё зависит от меня. Но если я сыграю 60% матчей в следующем сезоне, соглашение будет продлено автоматически», — приводит слова уругвайского форварда As.

Суарес перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» летом 2014 года. В составе испанской команды он провел 270 матчей, забил 191 гол, стал четырехкратным чемпионом страны, четырежды выиграл Кубок Испании, один раз — Лигу чемпионов. В текущем сезоне он забил 14 мячей в 23 матчах во всех турнирах.

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