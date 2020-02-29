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16:56 (мск), источник: ТАСС

Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесены на 13 мая из-за коронавируса

ТАСС, 29 февраля. Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу перенесены на 13 мая из-за коронавируса, в связи с этим финал кубка страны состоится на неделю позже запланированного — 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба итальянского чемпионата.

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Источник: Reuters

На 13 мая были перенесены пять игр: «Ювентус» — «Интер», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сассуоло» — «Брешия», «Удинезе» — «Фиорентина». Изначально эти игры должны были пройти 29 февраля и 1 марта без зрителей. Финал Кубка Италии изначально должен был пройти 13 мая в Риме.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 800, зарегистрирован 21 летальный исход.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

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