«Астана» в пятый раз выиграла Суперкубок Казахстана по футболу
ФК «Астана» стал обладателем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Астана» стал обладателем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Автором единственного гола стал новичок «Астаны» Пиерос Сотириу, отличившийся на 40-й минуте игры.
Для столичного клуба этот Суперкубок стал пятым в истории (2011, 2015, 2018, 2019). В прошлом сезоне «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом КПЛ. «Кайсар» же стал обладателем Кубка страны, а вместе с ним завоевал путевку в Лигу Европы.