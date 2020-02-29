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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» в пятый раз выиграла Суперкубок Казахстана по футболу

ФК «Астана» стал обладателем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В матче-открытия сезона-2020 подопечные Михала Билека обыграли кызылординский «Кайсар». Встреча команд прошла в Костанае на «Тобыл Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Астаны».

Автором единственного гола стал новичок «Астаны» Пиерос Сотириу, отличившийся на 40-й минуте игры.

Для столичного клуба этот Суперкубок стал пятым в истории (2011, 2015, 2018, 2019). В прошлом сезоне «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом КПЛ. «Кайсар» же стал обладателем Кубка страны, а вместе с ним завоевал путевку в Лигу Европы.

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