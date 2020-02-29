Билек высказался о первом трофее и выделил в «Астане» сильного футболиста
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче за Суперкубок Казахстана по футболу.
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче за Суперкубок Казахстана по футболу.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Автором единственного гола стал новичок «Астаны» Пиерос Сотириу, отличившийся на 40-й минуте игры.
Для Билека этот трофей стал первым с «Астаной», которую он возглавил в январе.
— Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Мы знали, что нас ждет очень тяжелый матч, потому что это лишь первая игра в сезоне. «Кайсар» играл очень хорошо, у них во втором тайме было несколько моментов. Жаль, что мы не реализовали свои голы в первой половине, у нас были шансы для этого. Наша команда может и должна играть лучше.
— Сегодня ярко выглядел Тигран Барсегян, который перешел из состава сегодняшнего соперника «Кайсара». Как вам его игра?
— Я очень рад, что Тигран в нашей команде, он очень сильный футболист. Он мог сегодня сыграть лучше, но было много потерь мяча. Это произошло от большого желания себя проявить, но он способен на многое, у него хороший удар с левой ноги, у него хорошая скорость, хорош в обыгрыше один в один. Но это его лишь первый матч, он себя еще проявит.
— Форсировали ли вы подготовку к этому матчу?
— Мы прилетели из Турции в Костанай, мы смотрели матчи соперника, у них было несколько новых игроков, поэтому было тяжело предугадать их состав. Во втором тайме они хорошо сыграли и показали, что будут сильным соперником в
— У вас были сложности с перелетом в Костанай. Сказалось ли это на настроении команды?
— Действительно, мы провели в Москве 11−12 часов
— Как вы относитесь к тому, что матч за Суперкубок прошел в закрытом помещение?
— Понятно, что каждый футболист хочет играть на натуральном газоне, но в Казахстане такая погода, когда в начале весны снег, холод.
— Вы забили сегодня единственный мяч со стандартного положения. Как много времени вы уделяли этому в Турции?
— Мы работали немного над этим на сборах, но сейчас нам еще предстоит работать над этим. Мы хотим, чтобы у нас было несколько вариантов розыгрышей стандартных положений.