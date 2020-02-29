Билек высказался о первом трофее и выделил в «Астане» сильного футболиста

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Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Автором единственного гола стал новичок «Астаны» Пиерос Сотириу, отличившийся на 40-й минуте игры.

Для Билека этот трофей стал первым с «Астаной», которую он возглавил в январе.

— Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Мы знали, что нас ждет очень тяжелый матч, потому что это лишь первая игра в сезоне. «Кайсар» играл очень хорошо, у них во втором тайме было несколько моментов. Жаль, что мы не реализовали свои голы в первой половине, у нас были шансы для этого. Наша команда может и должна играть лучше.

— Сегодня ярко выглядел Тигран Барсегян, который перешел из состава сегодняшнего соперника «Кайсара». Как вам его игра?

— Я очень рад, что Тигран в нашей команде, он очень сильный футболист. Он мог сегодня сыграть лучше, но было много потерь мяча. Это произошло от большого желания себя проявить, но он способен на многое, у него хороший удар с левой ноги, у него хорошая скорость, хорош в обыгрыше один в один. Но это его лишь первый матч, он себя еще проявит.

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— Форсировали ли вы подготовку к этому матчу?

— Мы прилетели из Турции в Костанай, мы смотрели матчи соперника, у них было несколько новых игроков, поэтому было тяжело предугадать их состав. Во втором тайме они хорошо сыграли и показали, что будут сильным соперником в премьер-лиге.

— У вас были сложности с перелетом в Костанай. Сказалось ли это на настроении команды?

— Действительно, мы провели в Москве 11−12 часов из-за погоды в Костанае. Конечно, это нехорошо, но это произошло от независящих от нас условий.

— Как вы относитесь к тому, что матч за Суперкубок прошел в закрытом помещение?

— Понятно, что каждый футболист хочет играть на натуральном газоне, но в Казахстане такая погода, когда в начале весны снег, холод.