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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Еще нужно усилиться». Тренер «Кайсара» — о поражении «Астане» в матче за Суперкубок и замене Барсегяну

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов прокомментировал матч за Суперкубок Казахстана по футболу против «Астаны» (0:1).

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— Думаю, мы увидели хорошую игру. В первом тайме у нас было немного напряжения, а во второй половине игры показали свое лицо. Я доволен командой, поздравляю всех ребят, потому что они играли отлично. Мы создали хорошую команду, но еще нужно усилиться вратарем, вингером и нападающим. Все знают, насколько сильна «Астана» и сегодня мы играли против них на равных.

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— Стойчо, расскажите о подготовке к матчу Суперкубка.
— Конечно, все, что запланировали на сборах — выполнили. Этот матч был важен для нас, для истории «Кайсара». Мы готовимся не только к этой встрече, но и ко всему чемпионату в целом. Думаю, что со временем и мы, и «Астана» будем играть лучше.

— Вашу команду покинули такие качественные игроки как Тигран Барсегян, который сегодня сыграл против вас. Смогли ли вы заменить их?
— Да, мы сделали все, чтобы заменить Куле Мбомбо и Тиграна Барсегяна. Мы всегда тщательно изучаем футболистов и если подписываем контракт, то уверены в их качествах. Было непросто найти замену Тиграну, надеюсь, его уход мы компенсируем за счет командной игры.

— Чего не хватило сегодня для победы?
— Мы старались. Во втором тайме у нас получалось довести атаки до крайней фазы. Хорошо начинали атаки, моменты были, но не получилось сравнять счет.

— «Кайсару» в этом сезоне придется играть на три фронта. Что ожидать от команды?
— Попытались создать в команде конкуренцию. В этом отношении я доволен. Если мы усилимся, как я говорил ранее, я буду спокоен. Прошедшая игра придает мне уверенность футболистах.

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