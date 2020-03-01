«Лацио» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Лацио» на своем поле обыграл «Болонью» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Лацио» на своем поле обыграл «Болонью» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Луис Альберто (18-я минута) и Хоакин Корреа (21-я).
«Лацио», одержав четвертую победу подряд, вышел на первое место в чемпионате, опережая на два балла «Ювентус», у которого игра в запасе. «Болонья» (34) идет на 10-й строчке.
|Симоне Индзаги
|Синиша Михайлович
|Ромеро Луис Альберто(Чиро Иммобиле)
|18′
|Карлос Хоакин Корреа(Ромеро Луис Альберто)
|21′
|1
|Томас Стракоша
|28
|Лукаш Скорупски
|3
|Луис Фелипе
|4
|Стефано Денсвил
|4
|Патрисио Габаррон
|13
|Маттия Бани
4′
|26
|Штефан Раду
83′
|14
|Такэхиро Томиясу
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|16
|Андреа Поли
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|21
|Роберто Сориано
|29
|Мануэль Лаццари
|24
|Родриго Паласио
|22
|Хони
|99
|Муса Барроу
|10
|Ромеро Луис Альберто
61′
|23
|Данилу Ларанжейра
54′71′
|16
|Марко Пароло
|17
|Андреас Сков Ольсен
|11
|Карлос Хоакин Корреа
75′
|30
|Йерди Схаутен
11′58′
|32
|Данило Катальди
|10
|Никола Сансоне
|17
|Чиро Иммобиле
84′
|7
|Риккардо Орсолини
59′
|20
|Фелипе Кайседо
|9
|Федерико Сантандер
64′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Розарио Абиссо(Италия)