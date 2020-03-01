«Лацио» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии

Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Луис Альберто (18-я минута) и Хоакин Корреа (21-я).

«Лацио», одержав четвертую победу подряд, вышел на первое место в чемпионате, опережая на два балла «Ювентус», у которого игра в запасе. «Болонья» (34) идет на 10-й строчке.