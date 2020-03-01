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00:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Лацио» на своем поле обыграл «Болонью» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Луис Альберто (18-я минута) и Хоакин Корреа (21-я).

«Лацио», одержав четвертую победу подряд, вышел на первое место в чемпионате, опережая на два балла «Ювентус», у которого игра в запасе. «Болонья» (34) идет на 10-й строчке.

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Лацио
2:0
Первый тайм: 2:0
Болонья
Футбол, Италия, Тур 2629.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиСиниша Михайлович
Голы
Ромеро Луис Альберто(Чиро Иммобиле)18′
Карлос Хоакин Корреа(Ромеро Луис Альберто)21′
Составы команд
1Томас Стракоша
28Лукаш Скорупски
3Луис Фелипе
4Стефано Денсвил
4Патрисио Габаррон
13Маттия Бани
4′
26Штефан Раду
83′
14Такэхиро Томиясу
6Пеззини Лейва Лукас
16Андреа Поли
21Сергей Милинкович-Савич
21Роберто Сориано
29Мануэль Лаццари
24Родриго Паласио
22Хони
99Муса Барроу
10Ромеро Луис Альберто
61′
23Данилу Ларанжейра
54′71′
16Марко Пароло
17Андреас Сков Ольсен
11Карлос Хоакин Корреа
75′
30Йерди Схаутен
11′58′
32Данило Катальди
10Никола Сансоне
17Чиро Иммобиле
84′
7Риккардо Орсолини
59′
20Фелипе Кайседо
9Федерико Сантандер
64′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)17
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
9Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРозарио Абиссо(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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