Казахстанец Жуков помог польскому клубу продлить беспроигрышную серию
Польская «Висла», в составе которой выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков, сыграла вничью с «Плоцком», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Польская «Висла», в составе которой выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков, сыграла вничью с «Плоцком», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч состоялся в Кракове в рамках 24-го тура чемпионата Польши и завершился со счетом 2:2.
В составе «Вислы» голы забили Любомир Тупта (10-я минута) и Якуб Блащиковски (50-я с пенальти). У гостей отличились Доминик Фурман (22-я) и Алан Уруга (90+5).
Жуков вышел в стартовом составе, но был замен на 61-й минуте.
Хавбек отметился желтой карточкой на 30-й минуте игры.
«Висла», чья беспроигрышная серия достигла шести матчей (пять побед подряд), с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Плоцк» (33) идет восьмым.