Казахстанец Жуков помог польскому клубу продлить беспроигрышную серию

Матч состоялся в Кракове в рамках 24-го тура чемпионата Польши и завершился со счетом 2:2.

В составе «Вислы» голы забили Любомир Тупта (10-я минута) и Якуб Блащиковски (50-я с пенальти). У гостей отличились Доминик Фурман (22-я) и Алан Уруга (90+5).

Жуков вышел в стартовом составе, но был замен на 61-й минуте.

Хавбек отметился желтой карточкой на 30-й минуте игры.