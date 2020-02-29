Автор победного гола за два миллиона евро оценил свой дебют за «Астану»

«Я очень рад забить свой первый гол в дебютном же матче. Мы выполнили свою первую задачу, выиграв Суперкубок. Игра получилась очень сложной. Хочу поблагодарить наших болельщиков за прекрасную атмосферу! С нетерпением жду начала чемпионата и еврокубков. Буду стараться изо всех сил, выкладываться на поле на все сто процентов», — сказал форвард.