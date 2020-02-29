Автор победного гола за два миллиона евро оценил свой дебют за «Астану»
Нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу оценил свой дебют за столичный клуб. Его слова приводит KazFootball.kz.
Нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу оценил свой дебют за столичный клуб. Его слова приводит KazFootball.kz.
27-летний форвард сборной Кипра вышел в стартовом составе в матче за Суперкубок Казахстана с кызылординским «Кайсаром».
На 40-й минуте Сотириу открыл счет во встрече, забив в итоге единственный гол в игре.
«Я очень рад забить свой первый гол в дебютном же матче. Мы выполнили свою первую задачу, выиграв Суперкубок. Игра получилась очень сложной. Хочу поблагодарить наших болельщиков за прекрасную атмосферу! С нетерпением жду начала чемпионата и еврокубков. Буду стараться изо всех сил, выкладываться на поле на все сто процентов», — сказал форвард.
Официально о переходе Сотириу «Астана» объявила 20 февраля. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Согласно Transfermarkt, трансфер форварда обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро.