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20:07 (мск), источник: Vesti.kz

Автор победного гола за два миллиона евро оценил свой дебют за «Астану»

Нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу оценил свой дебют за столичный клуб. Его слова приводит KazFootball.kz.

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27-летний форвард сборной Кипра вышел в стартовом составе в матче за Суперкубок Казахстана с кызылординским «Кайсаром».

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На 40-й минуте Сотириу открыл счет во встрече, забив в итоге единственный гол в игре.

«Я очень рад забить свой первый гол в дебютном же матче. Мы выполнили свою первую задачу, выиграв Суперкубок. Игра получилась очень сложной. Хочу поблагодарить наших болельщиков за прекрасную атмосферу! С нетерпением жду начала чемпионата и еврокубков. Буду стараться изо всех сил, выкладываться на поле на все сто процентов», — сказал форвард.

Официально о переходе Сотириу «Астана» объявила 20 февраля. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Согласно Transfermarkt, трансфер форварда обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро.

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