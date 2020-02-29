Дубль защитника позволил «Челси» уйти от поражения в игре с аутсайдером АПЛ

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 2:2. На гол защитника Маркоса Алонсо в первом тайме «вишни» ответили точными ударами Джефферсона Лермы и Джошуа Кинга во второй половине игры. В концовке поединка Алонсо оформил дубль.