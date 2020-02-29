Дубль защитника позволил «Челси» уйти от поражения в игре с аутсайдером АПЛ
«Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура Английской
«Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 2:2. На гол защитника Маркоса Алонсо в первом тайме «вишни» ответили точными ударами Джефферсона Лермы и Джошуа Кинга во второй половине игры. В концовке поединка Алонсо оформил дубль.
«Борнмут» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Челси» имеет в активе 45 очков и находится на четвертой позиции.
В следующем туре «Челси» 8 марта на своем поле примет «Эвертон». «Борнмут» днем ранее на выезде сыграет с «Ливерпулем».
|Эдди Хоуи
|Фрэнк Лэмпард
|Джефферсон Лерма(Райан Фрэйзер)
|54′
|Маркос Алонсо
|33′
|Джошуа Кинг(Джек Стэйси)
|57′
|Маркос Алонсо
|85′
|12
|Аарон Рамсдейл
|13
|Вилли Кабальеро
|3
|Стив Кук
|3
|Маркос Алонсо
|5
|Натан Аке
|4
|Андреас Кристенсен
71′
|15
|Адам Смит
59′
|24
|Рис I Джеймс
|17
|Джек Стэйси
|28
|Сесар Аспиликуэта
|8
|Джефферсон Лерма
|17
|Матео Ковачич
|29
|Филип Биллинг
|19
|Мэйсон Маунт
|13
|Каллум Уилсон
88′
|11
|Родригес Педро
|24
|Райан Фрэйзер
|29
|Фикайо Томори
64′
|16
|Льюис Кук
81′
|8
|Росс Баркли
|4
|Дэн Гослинг
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
17′64′
|7
|Джошуа Кинг
68′
|10
|Виллиан
|19
|Джуниор Станислас
|18
|Оливье Жиру
72′
|23
|Миши Батшуайи
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|23
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|14
|8
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)