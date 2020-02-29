Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Алавес
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
20:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Дубль защитника позволил «Челси» уйти от поражения в игре с аутсайдером АПЛ

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 2:2. На гол защитника Маркоса Алонсо в первом тайме «вишни» ответили точными ударами Джефферсона Лермы и Джошуа Кинга во второй половине игры. В концовке поединка Алонсо оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Борнмут» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Челси» имеет в активе 45 очков и находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Челси» 8 марта на своем поле примет «Эвертон». «Борнмут» днем ранее на выезде сыграет с «Ливерпулем».

Читайте также
Борнмут
2:2
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 2829.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Dean Court
Главные тренеры
Эдди ХоуиФрэнк Лэмпард
Голы
Джефферсон Лерма(Райан Фрэйзер)54′
Маркос Алонсо33′
Джошуа Кинг(Джек Стэйси)57′
Маркос Алонсо85′
Составы команд
12Аарон Рамсдейл
13Вилли Кабальеро
3Стив Кук
3Маркос Алонсо
5Натан Аке
4Андреас Кристенсен
71′
15Адам Смит
59′
24Рис I Джеймс
17Джек Стэйси
28Сесар Аспиликуэта
8Джефферсон Лерма
17Матео Ковачич
29Филип Биллинг
19Мэйсон Маунт
13Каллум Уилсон
88′
11Родригес Педро
24Райан Фрэйзер
29Фикайо Томори
64′
16Льюис Кук
81′
8Росс Баркли
4Дэн Гослинг
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
17′64′
7Джошуа Кинг
68′
10Виллиан
19Джуниор Станислас
18Оливье Жиру
72′
23Миши Батшуайи
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)23
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые14
8Фолы5
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Борнмут
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 51-летняя модель разделась ради благотворительности. Фото
Шарапова ушла из спорта
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
«Урал» 4 года даже не мог забить ЦСКА, а теперь чуть не победил
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре»
Драчев: IBU идет на контакт по делу Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь