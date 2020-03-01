«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Бетис» в чемпионате Испании

Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Валенсии», завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Кевин Гамейро (60-я минута) и Даниэль Парехо (89). У «Бетиса» мяч забил Лоренцо Морон Гарсия (90+3).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Валенсии» в матче принял участие полузащитник сборной России Денис Черышев. Он вышел на поле на 74-й минуте, заменив Гамейро.

«Валенсия» (41 очко) вышла на 7-е место в турнирной таблице. «Бетис» (30) идет на 13-й строчке.