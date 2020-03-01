«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Бетис» в чемпионате Испании
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» обыграли «Бетис» в 26-м туре чемпионата Испании.
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» обыграли «Бетис» в 26-м туре чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Валенсии», завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Кевин Гамейро (60-я минута) и Даниэль Парехо (89). У «Бетиса» мяч забил Лоренцо Морон Гарсия (90+3).
В составе «Валенсии» в матче принял участие полузащитник сборной России Денис Черышев. Он вышел на поле на 74-й минуте, заменив Гамейро.
«Валенсия» (41 очко) вышла на 7-е место в турнирной таблице. «Бетис» (30) идет на 13-й строчке.
|Альберт Селадес
|Руби
|Кевин Гамейро(Гонсалу Гедеш)
|60′
|Лорен Морон(Набиль Фекир)
|90+3′
|Даниэль Парехо(Даниэль Васс)
|89′
|13
|Яспер Силлессен
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|5
|Габриэл Паулиста
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|12
|Муктар Диакаби
|15
|Алекс Морено
32′
|14
|Хосе Гайя
87′
|22
|Эмерсон
76′
|18
|Даниэль Васс
|23
|Аисса Манди
|6
|Жоффре Кондогбья
35′
|8
|Набиль Фекир
|8
|Карлос Солер
|10
|Серхио Каналес
|10
|Даниэль Парехо
|9
|Борха Иглесиас
|9
|Кевин Гамейро
74′
|32
|Эдгар Гонсалес
72′
|11
|Денис Черышев
|24
|Карлес Аленья
|20
|Ферран Торрес
88′
|18
|Андрес Гуардадо
80′82′
|23
|Рубен Собрино
|16
|Лорен Морон
|22
|Макси Гомес
45′
|17
|Санчес Родригес Хоакин
72′
|7
|Гонсалу Гедеш
|11
|Кристиан Тельо
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)