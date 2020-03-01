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00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Бетис» в чемпионате Испании

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» обыграли «Бетис» в 26-м туре чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Валенсии», завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Кевин Гамейро (60-я минута) и Даниэль Парехо (89). У «Бетиса» мяч забил Лоренцо Морон Гарсия (90+3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Валенсии» в матче принял участие полузащитник сборной России Денис Черышев. Он вышел на поле на 74-й минуте, заменив Гамейро.

«Валенсия» (41 очко) вышла на 7-е место в турнирной таблице. «Бетис» (30) идет на 13-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Валенсия
2:1
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 2629.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесРуби
Голы
Кевин Гамейро(Гонсалу Гедеш)60′
Лорен Морон(Набиль Фекир)90+3′
Даниэль Парехо(Даниэль Васс)89′
Составы команд
13Яспер Силлессен
1Васкес Хоэль Роблес
5Габриэл Паулиста
12Решел да Силва Жуниор Сидней
12Муктар Диакаби
15Алекс Морено
32′
14Хосе Гайя
87′
22Эмерсон
76′
18Даниэль Васс
23Аисса Манди
6Жоффре Кондогбья
35′
8Набиль Фекир
8Карлос Солер
10Серхио Каналес
10Даниэль Парехо
9Борха Иглесиас
9Кевин Гамейро
74′
32Эдгар Гонсалес
72′
11Денис Черышев
24Карлес Аленья
20Ферран Торрес
88′
18Андрес Гуардадо
80′82′
23Рубен Собрино
16Лорен Морон
22Макси Гомес
45′
17Санчес Родригес Хоакин
72′
7Гонсалу Гедеш
11Кристиан Тельо
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
13Фолы9
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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