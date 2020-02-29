«Бавария» одержала крупнейшую гостевую победу в сезоне Бундеслиги в матче с «Хоффенхаймом»

Источник: Reuters

Голы забили Серж Гнабри (2-я минута), Йозуа Киммих (7), Йозуа Зиркзее (15), Филиппе Коутиньо (33, 47), Леон Горецка (62).

«Бавария» во второй раз наносит «Хоффенхайму» крупнейшее поражение в истории команды, до этого мюнхенский клуб обыгрывал соперника со счетом 7:1 в матче чемпионата Германии 10 марта 2012 года. Эта победа также стала самой крупной для гостевой команды в текущем сезоне Бундеслиги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч был прерван на 77-й минуте в связи с появлением на трибуне оскорбительного баннера в адрес бывшего игрока и владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Арбитр встречи Кристиан Дингерт увел команды с поля, спустя 13 минут встреча была возобновлена, а игроки символично перепасовывались вплоть до окончания времени матча.

В турнирной таблице чемпионата «Бавария» занимает первое место, набрав в 24 турах 52 очка. «Хоффенхайм» идет восьмым с 34 очками в 24 матчах.

В следующем матче «Бавария» 8 марта примет «Аугсбург», «Хоффенхайм» днем ранее сыграет в гостях с «Шальке».

Результаты других матчей дня:

«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3;.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Фрайбург» — 1:0;.