«Бавария» одержала крупнейшую гостевую победу в сезоне Бундеслиги в матче с «Хоффенхаймом»
ТАСС, 29 февраля. Мюнхенская «Бавария» обыграла на выезде «Хоффенхайм» со счетом 6:0 в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 29 февраля. Мюнхенская «Бавария» обыграла на выезде «Хоффенхайм» со счетом 6:0 в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Голы забили Серж Гнабри (2-я минута), Йозуа Киммих (7), Йозуа Зиркзее (15), Филиппе Коутиньо (33, 47), Леон Горецка (62).
«Бавария» во второй раз наносит «Хоффенхайму» крупнейшее поражение в истории команды, до этого мюнхенский клуб обыгрывал соперника со счетом 7:1 в матче чемпионата Германии 10 марта 2012 года. Эта победа также стала самой крупной для гостевой команды в текущем сезоне Бундеслиги.
Матч был прерван на 77-й минуте в связи с появлением на трибуне оскорбительного баннера в адрес бывшего игрока и владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Арбитр встречи Кристиан Дингерт увел команды с поля, спустя 13 минут встреча была возобновлена, а игроки символично перепасовывались вплоть до окончания времени матча.
В турнирной таблице чемпионата «Бавария» занимает первое место, набрав в 24 турах 52 очка. «Хоффенхайм» идет восьмым с 34 очками в 24 матчах.
В следующем матче «Бавария» 8 марта примет «Аугсбург», «Хоффенхайм» днем ранее сыграет в гостях с «Шальке».
Результаты других матчей дня:
«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3;.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Фрайбург» — 1:0;.
«Майнц» — «Падерборн» — 2:0.
|Альфред Шройдер
|Ханс-Дитер Флик
|Серж Гнабри(Томас Мюллер)
|2′
|Джошуа Киммих
|7′
|Джошуа Зиркзе
|15′
|Филиппе Коутинью
|33′
|Филиппе Коутинью(Томас Мюллер)
|47′
|Леон Горецка(Корентен Толиссо)
|62′
|1
|Оливер Бауманн
|1
|Мануэль Нойер
|6
|Ховард Нордтвейт
|5
|Бенжамен Павар
|21
|Беньямин Хюбнер
|27
|Давид Алаба
|11
|Флориан Гриллич
|32
|Джошуа Киммих
|14
|Кристоф Баумгартнер
|6
|Тиагу Алькантара
|16
|Себастьян Руди
|10
|Филиппе Коутинью
|9
|Илас Бебу
|22
|Серж Гнабри
|29
|Роберт Сков
|35
|Джошуа Зиркзе
|17
|Стивен Цубер
45′
|17
|Джером Боатенг
45′
|27
|Андрей Крамарич
|24
|Корентен Толиссо
|18
|Диади Самассеку
73′
|19
|Альфонсо Дэйвис
63′
|25
|Кевин Акпогума
|21
|Люка Эрнандез
|7
|Якоб Брун Ларсен
30′
|25
|Томас Мюллер
56′
|31
|Лукас Рибейру
|18
|Леон Горецка
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|7
|3
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кристиан Дингерт(Германия)