Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Алавес
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
20:25 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» одержала крупнейшую гостевую победу в сезоне Бундеслиги в матче с «Хоффенхаймом»

ТАСС, 29 февраля. Мюнхенская «Бавария» обыграла на выезде «Хоффенхайм» со счетом 6:0 в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Голы забили Серж Гнабри (2-я минута), Йозуа Киммих (7), Йозуа Зиркзее (15), Филиппе Коутиньо (33, 47), Леон Горецка (62).

«Бавария» во второй раз наносит «Хоффенхайму» крупнейшее поражение в истории команды, до этого мюнхенский клуб обыгрывал соперника со счетом 7:1 в матче чемпионата Германии 10 марта 2012 года. Эта победа также стала самой крупной для гостевой команды в текущем сезоне Бундеслиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч был прерван на 77-й минуте в связи с появлением на трибуне оскорбительного баннера в адрес бывшего игрока и владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Арбитр встречи Кристиан Дингерт увел команды с поля, спустя 13 минут встреча была возобновлена, а игроки символично перепасовывались вплоть до окончания времени матча.

В турнирной таблице чемпионата «Бавария» занимает первое место, набрав в 24 турах 52 очка. «Хоффенхайм» идет восьмым с 34 очками в 24 матчах.

В следующем матче «Бавария» 8 марта примет «Аугсбург», «Хоффенхайм» днем ранее сыграет в гостях с «Шальке».

Результаты других матчей дня:

«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3;.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Фрайбург» — 1:0;.

«Майнц» — «Падерборн» — 2:0.

Читайте также
Хоффенхайм
0:6
Первый тайм: 0:4
Бавария
Футбол, Германия, Тур 2429.02.2020, 17:30 (МСК UTC+3)PreZero Arena
Главные тренеры
Альфред ШройдерХанс-Дитер Флик
Голы
Серж Гнабри(Томас Мюллер)2′
Джошуа Киммих7′
Джошуа Зиркзе15′
Филиппе Коутинью33′
Филиппе Коутинью(Томас Мюллер)47′
Леон Горецка(Корентен Толиссо)62′
Составы команд
1Оливер Бауманн
1Мануэль Нойер
6Ховард Нордтвейт
5Бенжамен Павар
21Беньямин Хюбнер
27Давид Алаба
11Флориан Гриллич
32Джошуа Киммих
14Кристоф Баумгартнер
6Тиагу Алькантара
16Себастьян Руди
10Филиппе Коутинью
9Илас Бебу
22Серж Гнабри
29Роберт Сков
35Джошуа Зиркзе
17Стивен Цубер
45′
17Джером Боатенг
45′
27Андрей Крамарич
24Корентен Толиссо
18Диади Самассеку
73′
19Альфонсо Дэйвис
63′
25Кевин Акпогума
21Люка Эрнандез
7Якоб Брун Ларсен
30′
25Томас Мюллер
56′
31Лукас Рибейру
18Леон Горецка
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)25
1Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
1Угловые7
3Фолы7
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Дингерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хоффенхайм
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
«Урал» 4 года даже не мог забить ЦСКА, а теперь чуть не победил
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре»
Драчев: IBU идет на контакт по делу Логинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь