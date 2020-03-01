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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСЖ разгромил «Дижон» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле победил «Дижон» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Париже завершилась со счетом 4:0. Дубль на счету Килиана Мбаппе (74-я и 90+1-я минуты), также голами отметились Пабло Сарабия (3-я) и Мауро Икарди (77-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ», продлив беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 15 матчей, с 68 очками лидирует в турнирной таблице. «Дижон» (27) идет на 17-й строчке.

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ПСЖ
4:0
Первый тайм: 1:0
Дижон
Футбол, Франция, Тур 2729.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельСтефан Жобар
Голы
Пабло Сарабия3′
Кильян Мбаппе74′
Мауро Икарди76′
Кильян Мбаппе90+1′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Рунар Алекс Рунарссон
3Преснель Кимпембе
2Микаэль Альфонс
4Тило Керер
4Найеф Агерд
5Маркиньюс
25Брюно Экуэле Манга
14Хуан Бернат
16′
27Хамза Мендиль
19Пабло Сарабия
22Дидье Ндонг
27Идрисса Гей
11Жулиу Тавареш
7Кильян Мбаппе
17Мама Бальде
35Нианзу Куасси
72′
5Сену Кулибали
75′
8Леандро Паредес
19Хондер Кадис
9Эдинсон Кавани
71′
24Весли Лотоа
72′
18Мауро Икарди
20Ромен Амальфитано
11Анхель Ди Мария
17′
9Стефи Мавидиди
64′
23Юлиан Дракслер
7Фредерик Саммаритано
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)9
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые0
7Фолы3
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарим Абед(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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