ПСЖ разгромил «Дижон» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле победил «Дижон» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле победил «Дижон» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 4:0. Дубль на счету Килиана Мбаппе (74-я и 90+1-я минуты), также голами отметились Пабло Сарабия (3-я) и Мауро Икарди (77-я).
«ПСЖ», продлив беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 15 матчей, с 68 очками лидирует в турнирной таблице. «Дижон» (27) идет на 17-й строчке.
|Томас Тухель
|Стефан Жобар
|Пабло Сарабия
|3′
|Кильян Мбаппе
|74′
|Мауро Икарди
|76′
|Кильян Мбаппе
|90+1′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Рунар Алекс Рунарссон
|3
|Преснель Кимпембе
|2
|Микаэль Альфонс
|4
|Тило Керер
|4
|Найеф Агерд
|5
|Маркиньюс
|25
|Брюно Экуэле Манга
|14
|Хуан Бернат
16′
|27
|Хамза Мендиль
|19
|Пабло Сарабия
|22
|Дидье Ндонг
|27
|Идрисса Гей
|11
|Жулиу Тавареш
|7
|Кильян Мбаппе
|17
|Мама Бальде
|35
|Нианзу Куасси
72′
|5
|Сену Кулибали
75′
|8
|Леандро Паредес
|19
|Хондер Кадис
|9
|Эдинсон Кавани
71′
|24
|Весли Лотоа
72′
|18
|Мауро Икарди
|20
|Ромен Амальфитано
|11
|Анхель Ди Мария
17′
|9
|Стефи Мавидиди
64′
|23
|Юлиан Дракслер
|7
|Фредерик Саммаритано
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|9
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|7
|Фолы
|3
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карим Абед(Франция)