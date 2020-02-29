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22:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Аутсайдер АПЛ разгромил «Ливерпуль» и нанес клубу первое поражение за 14 месяцев

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры дублем отметился полузащитник шершней Исмаила Сарр. Еще один гол забил Трой Дини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение стало для «Ливерпуля» первым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата. Последний раз красные проигрывали в АПЛ 3 января 2019 года, когда мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» (1:2).

После 28 туров в активе команды Юргена Клоппа 79 очков, «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Уотфорд» набрал 27 очков и находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 7 марта на своем поле примет «Борнмут». «Уотфорд» в тот же день на выезде встретится с «Кристал Пэлас».

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Уотфорд
3:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2829.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонЮрген Клопп
Голы
Исмаила Сарр54′
Исмаила Сарр60′
Трой Дини72′
Составы команд
26Бен Фостер
1Алиссон
11Адам Масина
4Виргил ван Дейк
15Крейг Каткарт
6Деян Ловрен
21Кико Фемения
26Эндрю Робертсон
27Кристиан Кабаселе
66Трент Александр-Арнолд
19Уилл Хьюз
3Фабинью
29Этьенн Капуэ
10Садио Мане
9Трой Дини
11Мохамед Салах
16Абдулай Дукуре
89′
5Джорджиньо Вайналдум
61′
14Натаниэл Чалоба
20Адам Лаллана
7Жерар Деулофеу
37′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
37Роберто Перейра
27Дивок Ориги
23Исмаила Сарр
82′
9Роберту Фирмину
79′
33Игнасио Пуссетто
18Такуми Минамино
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)6
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
4Фолы8
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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