Аутсайдер АПЛ разгромил «Ливерпуль» и нанес клубу первое поражение за 14 месяцев
«Ливерпуль» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 28-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 28-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры дублем отметился полузащитник шершней Исмаила Сарр. Еще один гол забил Трой Дини.
Поражение стало для «Ливерпуля» первым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата. Последний раз красные проигрывали в АПЛ 3 января 2019 года, когда мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» (1:2).
После 28 туров в активе команды Юргена Клоппа 79 очков, «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Уотфорд» набрал 27 очков и находится на 17-й позиции.
В следующем туре «Ливерпуль» 7 марта на своем поле примет «Борнмут». «Уотфорд» в тот же день на выезде встретится с «Кристал Пэлас».
|Найджел Пирсон
|Юрген Клопп
|Исмаила Сарр
|54′
|Исмаила Сарр
|60′
|Трой Дини
|72′
|26
|Бен Фостер
|1
|Алиссон
|11
|Адам Масина
|4
|Виргил ван Дейк
|15
|Крейг Каткарт
|6
|Деян Ловрен
|21
|Кико Фемения
|26
|Эндрю Робертсон
|27
|Кристиан Кабаселе
|66
|Трент Александр-Арнолд
|19
|Уилл Хьюз
|3
|Фабинью
|29
|Этьенн Капуэ
|10
|Садио Мане
|9
|Трой Дини
|11
|Мохамед Салах
|16
|Абдулай Дукуре
89′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
61′
|14
|Натаниэл Чалоба
|20
|Адам Лаллана
|7
|Жерар Деулофеу
37′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
|37
|Роберто Перейра
|27
|Дивок Ориги
|23
|Исмаила Сарр
82′
|9
|Роберту Фирмину
79′
|33
|Игнасио Пуссетто
|18
|Такуми Минамино
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|4
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)