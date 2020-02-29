Футболисты минского «Динамо» победили «Волынь» на сборе в Турции
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные поединки перед началом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные поединки перед началом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минское «Динамо» в своем предпоследнем спарринге победило украинскую «Волынь» из Луцка со счетом 3:2.
В составе минчан голы забили Никита Халимончик, Ким Чжун Ен и Дмитрий Бородин. Заключительныый контрольный матч на турецком сборе подопечные Сергея Гуренко проведут в первый день весны против латвийского «Спартака» из Юрмалы.
Также в Белеке мозырская «Славия» потерпела поражение от российского «Нижнего Новгорода» со счетом 3:4. На 3 марта у мозырян намечен спарринг с еще одним российским клубом нижнекамским «Нефтехимиком».
Футболисты «Городеи» разгромили в Минске новополоцкий «Нафтан» с результатом 4:1. В Бобруйске местная «Белшина» одолела гостей из клуба «Речицадрев» с минимальным преимуществом — 1:0. С таким же счетом футболисты «Минска» на своем поле взяли верх над земляками их НФК.