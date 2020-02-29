Футболисты минского «Динамо» победили «Волынь» на сборе в Турции

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Минское «Динамо» в своем предпоследнем спарринге победило украинскую «Волынь» из Луцка со счетом 3:2.

В составе минчан голы забили Никита Халимончик, Ким Чжун Ен и Дмитрий Бородин. Заключительныый контрольный матч на турецком сборе подопечные Сергея Гуренко проведут в первый день весны против латвийского «Спартака» из Юрмалы.

Также в Белеке мозырская «Славия» потерпела поражение от российского «Нижнего Новгорода» со счетом 3:4. На 3 марта у мозырян намечен спарринг с еще одним российским клубом нижнекамским «Нефтехимиком».