Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Торино
10
Футбол. Зарубежный
29.02
Брест
Анже
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Амьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Тулуза
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
29.02
Монпелье
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Монако
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
29.02
Уотфорд
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Кельн
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Леганес
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
29.02
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
29.02
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
29.02
Ахмат
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
29.02
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
29.02
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
29.02
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
29.02
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
29.02
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
29.02
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
29.02
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
29.02
Аугсбург
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
29.02
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
29.02
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
29.02
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Эйбар
Леванте
30
Футбол. Премьер-лига
29.02
ЦСКА
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
29 февраля, источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» победили «Волынь» на сборе в Турции

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные поединки перед началом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Минское «Динамо» в своем предпоследнем спарринге победило украинскую «Волынь» из Луцка со счетом 3:2.

Читайте также
Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Зенитом» на сборе в Турции

В составе минчан голы забили Никита Халимончик, Ким Чжун Ен и Дмитрий Бородин. Заключительныый контрольный матч на турецком сборе подопечные Сергея Гуренко проведут в первый день весны против латвийского «Спартака» из Юрмалы.

Также в Белеке мозырская «Славия» потерпела поражение от российского «Нижнего Новгорода» со счетом 3:4. На 3 марта у мозырян намечен спарринг с еще одним российским клубом нижнекамским «Нефтехимиком».

Футболисты «Городеи» разгромили в Минске новополоцкий «Нафтан» с результатом 4:1. В Бобруйске местная «Белшина» одолела гостей из клуба «Речицадрев» с минимальным преимуществом — 1:0. С таким же счетом футболисты «Минска» на своем поле взяли верх над земляками их НФК.

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Волынь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Валерия показала причуду своего мужа - видео
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
Лидер АПЛ впервые проиграл в чемпионате. 0:3 от аутсайдера
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Третий бой Уайлдера и Фьюри пройдет летом 2020-го
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре»
«Сельта» со Смоловым играет с «Гранадой» в примере (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь