«Ливерпуль» влетел 0:3 команде с предпоследнего места. Первое поражение красных в этом сезоне АПЛ
Рекорд «Арсенала» 2004 года устоял.
Рекорд «Арсенала» 2004 года устоял.
Тревожный звоночек для «Ливерпуля» прозвенел еще на той неделе, когда команда Клоппа проиграла на «Ванда Метрополитано» «Атлетико». Затем — камбек в матче с «Вест Хэмом», где «Ливерпуль» по идее должен был терять очки.
В Мадриде «Ливерпуль» и вовсе ни разу не ударил в створ ворот Яна Облака. Это был всего второй матч для Клоппа с таким показателем за его 251 игру у руля «Ливерпуля».
После матча Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон высказались в духе, что «Атлетико» просто повезло и на «Энфилде» банде Симеоне зададут жару.
В матче с «Уотфордом» на 54-й минуте Вирджил не накрыл прострел Дукуре, а Исмаила Сарр замкнул передачу
Во втором «Ливерпуль» понесся вперед, но никаких красивых стенок, разрезающих передач и индивидуальных проходов от Фирмино — Мане — Салаха не было. «Ливерпуль» просто бился о плотно выстроенную «Уотфордом» стену, которая в нужные моменты трансформировалась в пружину. 60-я минута — Сарр с передачи Дини убегает один на один с Алисоном и эффектно перебрасывает его. 72-я —
|Найджел Пирсон
|Юрген Клопп
|Исмаила Сарр(Абдулай Дукуре)
|54′
|Исмаила Сарр(Трой Дини)
|60′
|Трой Дини(Исмаила Сарр)
|72′
|26
|Бен Фостер
|1
|Алиссон
|11
|Адам Масина
|4
|Виргил ван Дейк
|15
|Крейг Каткарт
|6
|Деян Ловрен
|21
|Кико Фемения
|26
|Эндрю Робертсон
|27
|Кристиан Кабаселе
|66
|Трент Александр-Арнолд
|19
|Уилл Хьюз
|3
|Фабинью
|29
|Этьенн Капуэ
|10
|Садио Мане
|9
|Трой Дини
|11
|Мохамед Салах
|16
|Абдулай Дукуре
89′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
61′
|14
|Натаниэл Чалоба
|20
|Адам Лаллана
|7
|Жерар Деулофеу
37′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
|37
|Роберто Перейра
|27
|Дивок Ориги
|23
|Исмаила Сарр
82′
|9
|Роберту Фирмину
79′
|33
|Игнасио Пуссетто
|18
|Такуми Минамино
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|4
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)