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29 февраля, источник: Sport24

«Ливерпуль» влетел 0:3 команде с предпоследнего места. Первое поражение красных в этом сезоне АПЛ

Рекорд «Арсенала» 2004 года устоял.

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Источник: AP 2020

Тревожный звоночек для «Ливерпуля» прозвенел еще на той неделе, когда команда Клоппа проиграла на «Ванда Метрополитано» «Атлетико». Затем — камбек в матче с «Вест Хэмом», где «Ливерпуль» по идее должен был терять очки.

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В Мадриде «Ливерпуль» и вовсе ни разу не ударил в створ ворот Яна Облака. Это был всего второй матч для Клоппа с таким показателем за его 251 игру у руля «Ливерпуля».

После матча Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон высказались в духе, что «Атлетико» просто повезло и на «Энфилде» банде Симеоне зададут жару. Ну-ну.

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В матче с «Уотфордом» на 54-й минуте Вирджил не накрыл прострел Дукуре, а Исмаила Сарр замкнул передачу из-под Робертсона. Винить эту парочку в самоуверенности не стоит — очевидно, что в последний месяц «Ливерпуль» попал в функциональную яму, и не в лучшем состоянии сейчас все линии мерсисайдцев. За весь первый тайм «Ливерпуль» нанес всего один удар по воротам «Уотфорда».

Во втором «Ливерпуль» понесся вперед, но никаких красивых стенок, разрезающих передач и индивидуальных проходов от Фирмино — Мане — Салаха не было. «Ливерпуль» просто бился о плотно выстроенную «Уотфордом» стену, которая в нужные моменты трансформировалась в пружину. 60-я минута — Сарр с передачи Дини убегает один на один с Алисоном и эффектно перебрасывает его. 72-я — Александер-Арнольд глупо обрезается, и уже Сарр выкатывает мяч Дини на пустые ворота.

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  • Команда с предпоследнего места турнирной таблицы нанесла «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ. Рекорд «Арсенала» 2004 года устоял. «Ливерпуль» же остановился на цифре в 44 матча без поражений в чемпионате. Реакция твиттера «Арсенала» бесценна.
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  • Эта серия стала второй по продолжительности серия в истории английского футбола.
  • До этого в нынешнем сезоне «Уотфорд» забивал три гола только в ворота «Астон Виллы» и не побеждал в АПЛ с 12 января. Тренер «шмелей» Найджел Пирсон стал первым тренером в АПЛ с 2017 года, сумевшим обыграть «Ливерпуль». До него это удавалось Сэму Эллардайсу и его «Кристал Пэлас». Это всего шестая победа «Уотфорда» в этом сезоне.
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  • А еще это поражение стало самым тяжелым для команды с первого места таблицы АПЛ от команды из зоны вылета аж с 1985 года, когда «Лестер» обыграл 3:0 «Манчестер Юнайтед».
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Уотфорд
3:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2829.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонЮрген Клопп
Голы
Исмаила Сарр(Абдулай Дукуре)54′
Исмаила Сарр(Трой Дини)60′
Трой Дини(Исмаила Сарр)72′
Составы команд
26Бен Фостер
1Алиссон
11Адам Масина
4Виргил ван Дейк
15Крейг Каткарт
6Деян Ловрен
21Кико Фемения
26Эндрю Робертсон
27Кристиан Кабаселе
66Трент Александр-Арнолд
19Уилл Хьюз
3Фабинью
29Этьенн Капуэ
10Садио Мане
9Трой Дини
11Мохамед Салах
16Абдулай Дукуре
89′
5Джорджиньо Вайналдум
61′
14Натаниэл Чалоба
20Адам Лаллана
7Жерар Деулофеу
37′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
37Роберто Перейра
27Дивок Ориги
23Исмаила Сарр
82′
9Роберту Фирмину
79′
33Игнасио Пуссетто
18Такуми Минамино
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
4Фолы8
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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