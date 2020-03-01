«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате Франции

Встреча, прошедшая на поле «Монако», завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Виссам Бен Йеддер (31-я минута, пенальти), у гостей отличился Хассан Камара (58). В составе «Монако» весь матч провел полузащитник сборной России Александр Головин.