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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате Франции

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Монако» и «Реймса» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Монако», завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Виссам Бен Йеддер (31-я минута, пенальти), у гостей отличился Хассан Камара (58). В составе «Монако» весь матч провел полузащитник сборной России Александр Головин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч:

«Амьен» — «Мец» — 0:1;.

«Брест» — «Анже» — 0:1;.

«Монпелье» — «Страсбур» — 3:0;.

«Тулуза» — «Ренн» — 0:2.

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Монако
1:1
Первый тайм: 1:0
Реймс
Футбол, Франция, Тур 2729.02.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Роберт МореноДавид Гион
Голы
Виссам Бен Йеддер31′
Ассан Камара58′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Предраг Райкович
39Беньямин Хенрикс
32Томас Фокет
29′
2Фоде Балло-Туре
13Ассан Камара
25Камиль Глик
3Гислен Конан
32Бенуа Бадиашиле
5Юнис Абдельхамид
22Юссуф Фофана
6Аксель Дисаси
17Александр Головин
15Маршалл Мунетси
84′
9Виссам Бен Йеддер
4Жак-Алексис Ромао
74′
20Ислам Слимани
20Тристан Дингоме
85′
6Темуе Бакайоко
78′
17Арбер Зенели
24Орельен Тшуамени
81′
9Анастасиос Донис
80′
14Кейта Бальде
55′66′
25Мусса Думбья
10Стеван Йоветич
34Эль Билал Туре
67′
11Булай Диа
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
19Фолы15
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХаким Бен Эль-Хадж(Франция)
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