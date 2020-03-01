«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате Франции
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Монако» и «Реймса» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Монако» и «Реймса» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая на поле «Монако», завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Виссам Бен Йеддер (31-я минута, пенальти), у гостей отличился Хассан Камара (58). В составе «Монако» весь матч провел полузащитник сборной России Александр Головин.
Результаты других встреч:
«Амьен» — «Мец» — 0:1;.
«Брест» — «Анже» — 0:1;.
«Монпелье» — «Страсбур» — 3:0;.
«Тулуза» — «Ренн» — 0:2.
|Роберт Морено
|Давид Гион
|Виссам Бен Йеддер
|31′
|Ассан Камара
|58′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Предраг Райкович
|39
|Беньямин Хенрикс
|32
|Томас Фокет
29′
|2
|Фоде Балло-Туре
|13
|Ассан Камара
|25
|Камиль Глик
|3
|Гислен Конан
|32
|Бенуа Бадиашиле
|5
|Юнис Абдельхамид
|22
|Юссуф Фофана
|6
|Аксель Дисаси
|17
|Александр Головин
|15
|Маршалл Мунетси
84′
|9
|Виссам Бен Йеддер
|4
|Жак-Алексис Ромао
74′
|20
|Ислам Слимани
|20
|Тристан Дингоме
85′
|6
|Темуе Бакайоко
78′
|17
|Арбер Зенели
|24
|Орельен Тшуамени
81′
|9
|Анастасиос Донис
80′
|14
|Кейта Бальде
55′66′
|25
|Мусса Думбья
|10
|Стеван Йоветич
|34
|Эль Билал Туре
67′
|11
|Булай Диа
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)