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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп прокомментировал первое за 45 матчей поражение «Ливерпуля» в АПЛ

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп после первого за 45 матчей в чемпионате Англии поражения заявил, что ему непросто принять эту неудачу.

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Источник: Reuters

В субботу в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» «Ливерпуль» в гостях уступил со счетом 0:3. «Красные» прервали свои серии в английской премьер-лиге из 18 побед подряд и 44 матчей без поражений (предыдущее случилось 3 января 2019 года от «Манчестер Сити»).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нужно принять это, это не так просто, но это доказательство того, что мы не были достаточно хороши сегодня вечером. Это всегда очень сложно. Если ты выигрываешь — хорошо, если ты проигрываешь — постарайся сделать это правильно и по-мужски», — сказал Клопп, которого цитирует mirror.co.uk.

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Уотфорд
3:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2829.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонЮрген Клопп
Голы
Исмаила Сарр(Абдулай Дукуре)54′
Исмаила Сарр(Трой Дини)60′
Трой Дини(Исмаила Сарр)72′
Составы команд
26Бен Фостер
1Алиссон
11Адам Масина
4Виргил ван Дейк
15Крейг Каткарт
6Деян Ловрен
21Кико Фемения
26Эндрю Робертсон
27Кристиан Кабаселе
66Трент Александр-Арнолд
19Уилл Хьюз
3Фабинью
29Этьенн Капуэ
10Садио Мане
9Трой Дини
11Мохамед Салах
16Абдулай Дукуре
89′
5Джорджиньо Вайналдум
61′
14Натаниэл Чалоба
20Адам Лаллана
7Жерар Деулофеу
37′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
37Роберто Перейра
27Дивок Ориги
23Исмаила Сарр
82′
9Роберту Фирмину
79′
33Игнасио Пуссетто
18Такуми Минамино
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
4Фолы8
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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