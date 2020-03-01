Клопп прокомментировал первое за 45 матчей поражение «Ливерпуля» в АПЛ

В субботу в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» «Ливерпуль» в гостях уступил со счетом 0:3. «Красные» прервали свои серии в английской премьер-лиге из 18 побед подряд и 44 матчей без поражений (предыдущее случилось 3 января 2019 года от «Манчестер Сити»).

«Нужно принять это, это не так просто, но это доказательство того, что мы не были достаточно хороши сегодня вечером. Это всегда очень сложно. Если ты выигрываешь — хорошо, если ты проигрываешь — постарайся сделать это правильно и по-мужски», — сказал Клопп, которого цитирует mirror.co.uk.