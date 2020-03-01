Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.02
Гранада
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
29.02
Наполи
Торино
21
Футбол. Зарубежный
29.02
Брест
Анже
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Амьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Тулуза
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
29.02
Монпелье
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Монако
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
29.02
Уотфорд
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Кельн
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Леганес
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
29.02
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
29.02
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
29.02
Ахмат
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
29.02
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
29.02
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
29.02
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
29.02
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
29.02
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
29.02
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
29.02
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
29.02
Аугсбург
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
29.02
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
29.02
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
29.02
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
29.02
Эйбар
Леванте
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
29.02
ЦСКА
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
01:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Гранады» и «Сельты» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча в Гранаде завершилась без забитых голов. В составе «Сельты» 57 минут на поле провел нападающий сборной России Федор Смолов.

«Гранада» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» идет 17-й.

Читайте также
Гранада
0:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2629.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесОскар Гарсия
Составы команд
1Руй Силва
13Рубен Бланко
2Димитри Фулькье
2Уго Мальо
73′
5Хосе Антонио Мартинес
15Лукас Оласа
20Хесус Вальехо
4Нестор Араухо
23′
22Домингуш Дуарте
21Джейсон Мурильо
11Кейбаши Исмаил
5Окай Йокушлу
9Роберто Сольдадо
79′
12Рафинья
21Янхель Эррера
54′
10Яго Аспас
60′
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
63′
8Фран Бельтран
90′
10Антонио Пуэртас
24Папе Шейх
14Феде Вико
42′74′
9Федор Смолов
57′
23Дарвин Мачис
22Санти Мина
8Ян Брайс
57′
11Пионе Систо
52′70′
12Рамон Азиз
23Брайс Мендес
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
0Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
14Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гранада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
Лидер АПЛ впервые проиграл в чемпионате. 0:3 от аутсайдера
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Знарок против «Динамо»: стартует Кубок Гагарина
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
«Лацио» вышел на первое место в чемпионате Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь