«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Гранады» и «Сельты» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Гранады» и «Сельты» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Гранаде завершилась без забитых голов. В составе «Сельты» 57 минут на поле провел нападающий сборной России Федор Смолов.
«Гранада» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» идет 17-й.
|Диего Мартинес
|Оскар Гарсия
|1
|Руй Силва
|13
|Рубен Бланко
|2
|Димитри Фулькье
|2
|Уго Мальо
73′
|5
|Хосе Антонио Мартинес
|15
|Лукас Оласа
|20
|Хесус Вальехо
|4
|Нестор Араухо
23′
|22
|Домингуш Дуарте
|21
|Джейсон Мурильо
|11
|Кейбаши Исмаил
|5
|Окай Йокушлу
|9
|Роберто Сольдадо
79′
|12
|Рафинья
|21
|Янхель Эррера
54′
|10
|Яго Аспас
60′
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
63′
|8
|Фран Бельтран
90′
|10
|Антонио Пуэртас
|24
|Папе Шейх
|14
|Феде Вико
42′74′
|9
|Федор Смолов
57′
|23
|Дарвин Мачис
|22
|Санти Мина
|8
|Ян Брайс
57′
|11
|Пионе Систо
52′70′
|12
|Рамон Азиз
|23
|Брайс Мендес
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|0
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)