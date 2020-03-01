«Наполи» обыграл «Торино» в чемпионате Италии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Наполи» одержали победу над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Наполи» одержали победу над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1. У неаполитанцев голы забили Костас Манолас (19-я минута) и Джованни ди Лоренцо (82). В составе «Торино» отличился Симоне Эдера (90+1).
«Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, а «Торино», имея игру в запасе, 15-е.
|Дженнаро Гаттузо
|Морено Лонго
|Константинос Манолас(Лоренцо Инсинье)
|19′
|Симоне Эдера(Кристиан Ансальди)
|90+1′
|Джованни Ди Лоренцо(Дрис Мертенс)
|82′
|25
|Давид Оспина
|39
|Сальваторе Сиригу
|19
|Никола Максимович
|5
|Армандо Иццо
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|15
|Кристиан Ансальди
90+2′
|23
|Эльсеид Хюсай
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|44
|Константинос Манолас
|33
|Николя Нкулу
|8
|Фабиан Руис
|36
|Бремер
|20
|Петр Зелиньски
|7
|Саша Лукич
|24
|Лоренцо Инсинье
|9
|Андреа Белотти
|68
|Станислав Лоботка
80′
|8
|Даниэле Базелли
66′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
90+3′
|23
|Суалихо Мейте
|21
|Маттео Политано
84′
|88
|Томас Ринкон
36′84′
|12
|Эльиф Эльмас
|20
|Симоне Эдера
|99
|Аркадиуш Милик
74′
|11
|Симоне Дзадза
40′83′
|14
|Дрис Мертенс
|24
|Симоне Верди
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)