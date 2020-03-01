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01:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» обыграл «Торино» в чемпионате Италии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Наполи» одержали победу над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1. У неаполитанцев голы забили Костас Манолас (19-я минута) и Джованни ди Лоренцо (82). В составе «Торино» отличился Симоне Эдера (90+1).

«Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, а «Торино», имея игру в запасе, 15-е.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наполи
2:1
Первый тайм: 1:0
Торино
Футбол, Италия, Тур 2629.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоМорено Лонго
Голы
Константинос Манолас(Лоренцо Инсинье)19′
Симоне Эдера(Кристиан Ансальди)90+1′
Джованни Ди Лоренцо(Дрис Мертенс)82′
Составы команд
25Давид Оспина
39Сальваторе Сиригу
19Никола Максимович
5Армандо Иццо
22Джованни Ди Лоренцо
15Кристиан Ансальди
90+2′
23Эльсеид Хюсай
29Лоренцо Де Сильвестри
44Константинос Манолас
33Николя Нкулу
8Фабиан Руис
36Бремер
20Петр Зелиньски
7Саша Лукич
24Лоренцо Инсинье
9Андреа Белотти
68Станислав Лоботка
80′
8Даниэле Базелли
66′
5Маркес Лоурейру Аллан
90+3′
23Суалихо Мейте
21Маттео Политано
84′
88Томас Ринкон
36′84′
12Эльиф Эльмас
20Симоне Эдера
99Аркадиуш Милик
74′
11Симоне Дзадза
40′83′
14Дрис Мертенс
24Симоне Верди
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)7
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
12Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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