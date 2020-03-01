Футболист перекинул мяч через вратаря ударом с линии штрафной

На 80-й минуте Уррути получил мяч у линии штрафной. Форвард не стал обыгрывать защитника команды соперников, чтобы сблизиться с воротами. Вместо этого аргентинец одним касанием перебросил мяч через голкипера и забил гол. «Монреаль Импакт» одержал победу со счетом 2:1.