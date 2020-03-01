Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
29.02
Гранада
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ, — уничтожил «Ливерпуль». Кто это такой

Он мог играть за «Барселону», но выбрал «Уотфорд».

Наверх
Источник: AP 2020

«Ливерпуль» сенсационно проиграл на выезде аутсайдеру чемпионата «Уотфорду» с крупным счётом — 0:3. Главной звездой матча стал Исмаила Сарр, на его счету дубль и голевая передача.

Детство

Исмаила Сарр — 22-летний вингер «Уотфорда» и сборной Сенегала. Он вырос вместе с четырьмя братьями и сёстрами в семье среднего класса. Его отец Абдулайе Сарр Наар Гааду — бывший интернационалист, выступавший за западноафриканскую страну в конце 80-х годов, он провёл более 20 лет в футболе. Абдулайе считал, что его сыновья не должны ставить под угрозу своё образование ради футбола. Но Исмаила не мог терпеть школу, постоянно её прогуливал, чтобы поиграть в футбол с друзьями.

Родители Сарра решили оставить школу и отвели сына к мастеру портному, чтобы Исмаил мог научиться ремеслу.

Но Сарр не мог жить без футбола и настоял на своём. Хотя обучение портняжному делу всё же не прошло даром. Но не для него. По словам Сарра, он поддерживает связь со своим учителем, и тот стал дизайнером его семьи.

В возрасте 11 лет Исмаила начал заниматься в академии «Дженерейшн Фут», которая располагается в столице Сенегала Дакаре. В своё время в этой академии играл Садио Мане. По достижении совершеннолетия Сарр уехал в Европу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франция

Свой первый профессиональный контракт сенегалец подписал с французским клубом «Мец». Срок соглашения был рассчитан на пять лет, на тот момент Исмаилу было 18. Поначалу Сарру было нелегко адаптироваться в новой для себя стране, первое время он выходил на замену, но через некоторое время смог полноценно закрепиться в составе.

За «Мец» Сарр сыграл 33 матча, в которых забил 5 мячей и тем самым помог своей команде избежать вылета в Лигу 2.

Через год Сарр покинул клуб. «Ренн» заплатил за игрока € 17 млн и подписал с ним четырёхлетний контракт. В этот момент игроком также интересовалась «Барселона», но Сарр решил, что не дорос до уровня каталонцев, поэтому отклонил предложение. За «Ренн» Исмаила провёл 77 матчей, в которых забил 18 голов. А в Лиге Европы Сарр в 9 матчах отличился 4 раза.

Сборная

В возрасте 17 лет Сарр сыграл на молодёжном Кубке африканских наций, а через год дебютировал за первую сборную. В январе 2017 года он забил свой первый гол за национальную команду: это случилось в товарищеском матче с Ливией.

В этом же году сенегалец участвовал в отборочном этапе чемпионата мира. В одном из матчей Сарр забил важный гол для своей сборной в ворота сборной Буркина-Фасо с передачи Садио Мане. В 2018 году он приехал играть на чемпионат мира в Россию, но забить за не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уотфорд»

В Англию Сарр перебрался прошлым летом, английский «Уотфорд» заплатил за него € 30 млн. Это рекордный трансфер в истории клуба. Сегодня Сарр провёл свой 20 матч за «шершней» и забил свои пятый и шестой голы.

Сарру всего 22 года, и вряд ли мы сильно удивимся, если предстоящим летом каталонцы вновь обратят внимание на футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Уотфорд
3:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2829.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонЮрген Клопп
Голы
Исмаила Сарр(Абдулай Дукуре)54′
Исмаила Сарр(Трой Дини)60′
Трой Дини(Исмаила Сарр)72′
Составы команд
26Бен Фостер
1Алиссон
11Адам Масина
4Виргил ван Дейк
15Крейг Каткарт
6Деян Ловрен
21Кико Фемения
26Эндрю Робертсон
27Кристиан Кабаселе
66Трент Александр-Арнолд
19Уилл Хьюз
3Фабинью
29Этьенн Капуэ
10Садио Мане
9Трой Дини
11Мохамед Салах
16Абдулай Дукуре
89′
5Джорджиньо Вайналдум
61′
14Натаниэл Чалоба
20Адам Лаллана
7Жерар Деулофеу
37′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
37Роберто Перейра
27Дивок Ориги
23Исмаила Сарр
82′
9Роберту Фирмину
79′
33Игнасио Пуссетто
18Такуми Минамино
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
4Фолы8
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Анисимов — надежда сборной России на чемпионате мира
Тремя матчами в воскресенье завершится 20-й тур РПЛ
Смолов стал больше работать на команду. «Сельте» это не помогло
Кучеров набрал очки в 19-м матче НХЛ подряд (видео)
IBU выступил с заявлением о возможной отмене этапов Кубка мира
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» на трибуне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь