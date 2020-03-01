Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ, — уничтожил «Ливерпуль». Кто это такой
Он мог играть за «Барселону», но выбрал «Уотфорд».
Он мог играть за «Барселону», но выбрал «Уотфорд».
«Ливерпуль» сенсационно проиграл на выезде аутсайдеру чемпионата «Уотфорду» с крупным счётом — 0:3. Главной звездой матча стал Исмаила Сарр, на его счету дубль и голевая передача.
Исмаила Сарр — 22-летний вингер «Уотфорда» и сборной Сенегала. Он вырос вместе с четырьмя братьями и сёстрами в семье среднего класса. Его отец Абдулайе Сарр Наар Гааду — бывший интернационалист, выступавший за западноафриканскую страну в конце 80-х годов, он провёл более 20 лет в футболе. Абдулайе считал, что его сыновья не должны ставить под угрозу своё образование ради футбола. Но Исмаила не мог терпеть школу, постоянно её прогуливал, чтобы поиграть в футбол с друзьями.
Но Сарр не мог жить без футбола и настоял на своём. Хотя обучение портняжному делу всё же не прошло даром. Но не для него. По словам Сарра, он поддерживает связь со своим учителем, и тот стал дизайнером его семьи.
В возрасте 11 лет Исмаила начал заниматься в академии «Дженерейшн Фут», которая располагается в столице Сенегала Дакаре. В своё время в этой академии играл Садио Мане. По достижении совершеннолетия Сарр уехал в Европу.
Свой первый профессиональный контракт сенегалец подписал с французским клубом «Мец». Срок соглашения был рассчитан на пять лет, на тот момент Исмаилу было 18. Поначалу Сарру было нелегко адаптироваться в новой для себя стране, первое время он выходил на замену, но через некоторое время смог полноценно закрепиться в составе.
Через год Сарр покинул клуб. «Ренн» заплатил за игрока € 17 млн и подписал с ним четырёхлетний контракт. В этот момент игроком также интересовалась «Барселона», но Сарр решил, что не дорос до уровня каталонцев, поэтому отклонил предложение. За «Ренн» Исмаила провёл 77 матчей, в которых забил 18 голов. А в Лиге Европы Сарр в 9 матчах отличился 4 раза.
В возрасте 17 лет Сарр сыграл на молодёжном Кубке африканских наций, а через год дебютировал за первую сборную. В январе 2017 года он забил свой первый гол за национальную команду: это случилось в товарищеском матче с Ливией.
В этом же году сенегалец участвовал в отборочном этапе чемпионата мира. В одном из матчей Сарр забил важный гол для своей сборной в ворота сборной
В Англию Сарр перебрался прошлым летом, английский «Уотфорд» заплатил за него € 30 млн. Это рекордный трансфер в истории клуба. Сегодня Сарр провёл свой 20 матч за «шершней» и забил свои пятый и шестой голы.
Сарру всего 22 года, и вряд ли мы сильно удивимся, если предстоящим летом каталонцы вновь обратят внимание на футболиста.
|Найджел Пирсон
|Юрген Клопп
|Исмаила Сарр(Абдулай Дукуре)
|54′
|Исмаила Сарр(Трой Дини)
|60′
|Трой Дини(Исмаила Сарр)
|72′
|26
|Бен Фостер
|1
|Алиссон
|11
|Адам Масина
|4
|Виргил ван Дейк
|15
|Крейг Каткарт
|6
|Деян Ловрен
|21
|Кико Фемения
|26
|Эндрю Робертсон
|27
|Кристиан Кабаселе
|66
|Трент Александр-Арнолд
|19
|Уилл Хьюз
|3
|Фабинью
|29
|Этьенн Капуэ
|10
|Садио Мане
|9
|Трой Дини
|11
|Мохамед Салах
|16
|Абдулай Дукуре
89′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
61′
|14
|Натаниэл Чалоба
|20
|Адам Лаллана
|7
|Жерар Деулофеу
37′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
65′
|37
|Роберто Перейра
|27
|Дивок Ориги
|23
|Исмаила Сарр
82′
|9
|Роберту Фирмину
79′
|33
|Игнасио Пуссетто
|18
|Такуми Минамино
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|4
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)