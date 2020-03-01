«Антальяспор» с Кудряшовым в составе упустил победу над «Фенербахче» на 96-й минуте

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась на стадионе «Анталия Арена» в Анталии (Турция) и завершилась результативной ничьей — 2:2.

Счёт в матче открыли гости на 35-й минуте встречи, отличился албанский нападающий Ведат Мурики. Хозяева смогли ответить двумя забитыми мячами на 52-й и 57-й минутах, голами отметились Амилтон Минервино и Хакан Озмерт. Ассистентский дубль оформил 34-летний немецкий форвард «Антальяспора» Лукаш Подольски. На 6-й добавленной минуте гол словенского полузащитника «Фенербахче» Михи Зайца принёс гостям ничью.

На 8-й добавленной минуте автор забитого мяча в составе «Антальяспора» Озмерт был удалён, получив второе предупреждение в матче.

32-летний российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.