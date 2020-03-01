Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
29.02
Гранада
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Антальяспор» с Кудряшовым в составе упустил победу над «Фенербахче» на 96-й минуте

В матче 24-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Фенербахче».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась на стадионе «Анталия Арена» в Анталии (Турция) и завершилась результативной ничьей — 2:2.

Счёт в матче открыли гости на 35-й минуте встречи, отличился албанский нападающий Ведат Мурики. Хозяева смогли ответить двумя забитыми мячами на 52-й и 57-й минутах, голами отметились Амилтон Минервино и Хакан Озмерт. Ассистентский дубль оформил 34-летний немецкий форвард «Антальяспора» Лукаш Подольски. На 6-й добавленной минуте гол словенского полузащитника «Фенербахче» Михи Зайца принёс гостям ничью.

На 8-й добавленной минуте автор забитого мяча в составе «Антальяспора» Озмерт был удалён, получив второе предупреждение в матче.

32-летний российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Антальяспор», продлив беспроигрышную серию до 5 матчей и набрав 26 очков в 24 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (39) — 7-е.

Фенербахче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Анисимов — надежда сборной России на чемпионате мира
Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ, — уничтожил «Ливерпуль»
Тремя матчами в воскресенье завершится 20-й тур РПЛ
Смолов стал больше работать на команду. «Сельте» это не помогло
Кучеров набрал очки в 19-м матче НХЛ подряд (видео)
IBU выступил с заявлением о возможной отмене этапов Кубка мира
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» на трибуне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь