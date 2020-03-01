Смолов стал больше работать на команду. Но «Сельте» это не помогло
Разбор игры российского нападающего в матче с «Гранадой» (0:0).
Разбор игры российского нападающего в матче с «Гранадой» (0:0).
В 26-м туре чемпионата Испании «Сельта» в гостях сыграла вничью с «Гранадой». Российский форвард «кельтов» Федор Смолов провел на поле 56 минут и скорее запомнился действиями в подыгрыше, чем работой на позиции центрального нападающего. Разбираем его игру.
1. «Сельта» располагалась по схеме 4−3−3 с тройкой Систо — Смолов — Аспас в нападении. Без мяча расстановка трансформировалась в 4−4−2 с парой Смолов — Аспас, находившейся чуть выше. При этом они привычно менялись позициями: Федор располагался и в центре, и ближе к правому флангу.
2. Функции Смолова в матче с «Гранадой» не ограничивались игрой на острие атаки. Он запомнился следующим:
— Разнообразными передачами на партнеров. Уже на 1-й минуте Федор выполнил кросс с левого фланга, на 9-й отдал передачу низом справа, на 19-й вырезал пас под удар на Аспаса, а на 29-й — сделал длинную передачу на Бельтрана, активно подключавшегося к атакам.
— Игрой в глубине во время командного выхода
— Комбинированием с Аспасом и Систо в нападении. Смолов дважды играл пяткой, старался переправлять мяч в касание, а затем забегать в штрафную. К примеру, на 15-й минуте на него простреливал Аспас (неточно).
— Работой по отвлечению внимания защитников. Самый яркий эпизод случился на 20-й минуте, когда Систо выходил на ударную позицию, а Смолов стягивал на себя игроков соперника.
— Типичной игрой центрфорварда. На 11-й минуте Смолов попал в офсайд, стараясь отклеиться от защитника и открыться под длинную передачу. Федор также пытался искать пространство между футболистами оборонительной линии соперника. Так он забил «Реалу», а вот в матче с «Гранадой» нанес всего лишь один удар (в створ ворот, но слабо).
3. Очень интересной была позиция Смолова во время угловых у ворот «Сельты». В предыдущих играх он находился в центре площади ворот (в матче 25-го тура с «Леганесом» (1:0) в подобном моменте именно от Федора отклеился защитник соперника Чидози Авазьем и вышел один на один с голкипером). В игре же с «Гранадой» он располагался в левом углу штрафной. На 25-й минуте он заблокировал удар, выбив мяч на повторный угловой. Кроме того, так он мог бы быстрее переходить из обороны в атаку.
4. «Сельта» так и не смогла взломать компактную оборону «Гранады». Хозяева старались поймать соперника на переходах владения, использовать длинные забросы и стандартные положения (6−1 по угловым в их пользу). «Кельты» забрали территорию (59,2% на 40,8% по владению, 479 на 311 по передачам), но не трансформировали это в игровое преимущество: «Гранада» превзошла команду из Виго по ударам (14−6, в створ 0−2), а также по xG (0,98−0,30).
5. Индивидуальная статистика Смолова такова: 24 касания мяча (для сравнения: у Аспаса — 52, у Систо — 51), 16 передач, 1 успешная попытка пойти в дриблинг из двух, 1 заблокированный удар, 1 нанесенный удар, пришедшийся в створ.
В «Сельте» постепенно происходит то же самое: частые попытки зацепиться за мяч, ассистировать, увести за собой защитников. Нужно ли это «кельтам»? Федора брали с явной целью — решить проблему плохой реализации, но вряд ли он способен это сделать, действуя в подобном стиле.
И еще одно: 88-я, 70-я, 65-я, 56-я — это минуты замен Смолова. Первые три объяснимы: усталость и адаптация к скоростям ла лиги, а в последнем случае — тактика игры в меньшинстве. В матче же с «Гранадой» его поменяли слишком рано. Кажется, оптимальное для Смолова амплуа пока так и не найдено.
В материале использованы данные whoscored.com и understat.com
|Диего Мартинес
|Оскар Гарсия
|1
|Руй Силва
|13
|Рубен Бланко
|2
|Димитри Фулькье
|2
|Уго Мальо
73′
|5
|Хосе Антонио Мартинес
|15
|Лукас Оласа
|20
|Хесус Вальехо
|4
|Нестор Араухо
23′
|22
|Домингуш Дуарте
|21
|Джейсон Мурильо
|11
|Кейбаши Исмаил
|5
|Окай Йокушлу
|9
|Роберто Сольдадо
79′
|12
|Рафинья
|21
|Янхель Эррера
54′
|10
|Яго Аспас
60′
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
63′
|8
|Фран Бельтран
90′
|10
|Антонио Пуэртас
|24
|Папе Шейх
|14
|Феде Вико
42′74′
|9
|Федор Смолов
57′
|23
|Дарвин Мачис
|22
|Санти Мина
|8
|Ян Брайс
57′
|11
|Пионе Систо
52′70′
|12
|Рамон Азиз
|23
|Брайс Мендес
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|0
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)