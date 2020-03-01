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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов стал больше работать на команду. Но «Сельте» это не помогло

Разбор игры российского нападающего в матче с «Гранадой» (0:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

В 26-м туре чемпионата Испании «Сельта» в гостях сыграла вничью с «Гранадой». Российский форвард «кельтов» Федор Смолов провел на поле 56 минут и скорее запомнился действиями в подыгрыше, чем работой на позиции центрального нападающего. Разбираем его игру.

1. «Сельта» располагалась по схеме 4−3−3 с тройкой Систо — Смолов — Аспас в нападении. Без мяча расстановка трансформировалась в 4−4−2 с парой Смолов — Аспас, находившейся чуть выше. При этом они привычно менялись позициями: Федор располагался и в центре, и ближе к правому флангу.

2. Функции Смолова в матче с «Гранадой» не ограничивались игрой на острие атаки. Он запомнился следующим:

— Разнообразными передачами на партнеров. Уже на 1-й минуте Федор выполнил кросс с левого фланга, на 9-й отдал передачу низом справа, на 19-й вырезал пас под удар на Аспаса, а на 29-й — сделал длинную передачу на Бельтрана, активно подключавшегося к атакам.

В целом Смолов старался побыстрее избавиться от мяча.

— Игрой в глубине во время командного выхода из-под прессинга, а также редкими попытками пойти в давление в середине поля/финальной трети. За прессинг скорее отвечал Систо, опускавшийся вниз при игре без мяча.

— Комбинированием с Аспасом и Систо в нападении. Смолов дважды играл пяткой, старался переправлять мяч в касание, а затем забегать в штрафную. К примеру, на 15-й минуте на него простреливал Аспас (неточно).

— Работой по отвлечению внимания защитников. Самый яркий эпизод случился на 20-й минуте, когда Систо выходил на ударную позицию, а Смолов стягивал на себя игроков соперника.

— Типичной игрой центрфорварда. На 11-й минуте Смолов попал в офсайд, стараясь отклеиться от защитника и открыться под длинную передачу. Федор также пытался искать пространство между футболистами оборонительной линии соперника. Так он забил «Реалу», а вот в матче с «Гранадой» нанес всего лишь один удар (в створ ворот, но слабо).

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3. Очень интересной была позиция Смолова во время угловых у ворот «Сельты». В предыдущих играх он находился в центре площади ворот (в матче 25-го тура с «Леганесом» (1:0) в подобном моменте именно от Федора отклеился защитник соперника Чидози Авазьем и вышел один на один с голкипером). В игре же с «Гранадой» он располагался в левом углу штрафной. На 25-й минуте он заблокировал удар, выбив мяч на повторный угловой. Кроме того, так он мог бы быстрее переходить из обороны в атаку.

4. «Сельта» так и не смогла взломать компактную оборону «Гранады». Хозяева старались поймать соперника на переходах владения, использовать длинные забросы и стандартные положения (6−1 по угловым в их пользу). «Кельты» забрали территорию (59,2% на 40,8% по владению, 479 на 311 по передачам), но не трансформировали это в игровое преимущество: «Гранада» превзошла команду из Виго по ударам (14−6, в створ 0−2), а также по xG (0,98−0,30).

5. Индивидуальная статистика Смолова такова: 24 касания мяча (для сравнения: у Аспаса — 52, у Систо — 51), 16 передач, 1 успешная попытка пойти в дриблинг из двух, 1 заблокированный удар, 1 нанесенный удар, пришедшийся в створ.

Итог

Кажется, для Смолова повторяется история с «Локомотивом»: у Юрия Семина он не был типичным центрфорвардом, а много работал на команду в ущерб бомбардирским качествам.

В «Сельте» постепенно происходит то же самое: частые попытки зацепиться за мяч, ассистировать, увести за собой защитников. Нужно ли это «кельтам»? Федора брали с явной целью — решить проблему плохой реализации, но вряд ли он способен это сделать, действуя в подобном стиле.

И еще одно: 88-я, 70-я, 65-я, 56-я — это минуты замен Смолова. Первые три объяснимы: усталость и адаптация к скоростям ла лиги, а в последнем случае — тактика игры в меньшинстве. В матче же с «Гранадой» его поменяли слишком рано. Кажется, оптимальное для Смолова амплуа пока так и не найдено.

В материале использованы данные whoscored.com и understat.com

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0:0
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Футбол, Испания, Тур 2629.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
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24Папе Шейх
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42′74′
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22Санти Мина
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57′
11Пионе Систо
52′70′
12Рамон Азиз
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0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
0Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
14Фолы11
3Офсайды4
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