Футболисты «Астаны» установили рекорд Суперкубка Казахстана
Сразу два футболиста «Астаны» установили рекорд Суперкубка Казахстана, сообщает KazFootball.kz. Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко в пятый раз стали обладателями этого трофея.
Сразу два футболиста «Астаны» установили рекорд Суперкубка Казахстана, сообщает KazFootball.kz. Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко в пятый раз стали обладателями этого трофея.
Для Ненада Эрича, Абзала Бейсебекова и Евгения Постникова победа над «Кайсаром» стала четвертой в этом списке. Иван Маевский, Марин Томасов и Алексей Щеткин в третий раз стали обладателями Суперкубка. Для Дорина Ротариу и Сергея Малого — это вторая победа.
Отмечается, что в учет шли только фактически сыгранные матчи.
1−2. Юрий Логвиненко — 5 побед;
1−2. Дмитрий Шомко — 5;
3−5. Ненад Эрич — 4;
3−5. Абзал Бейсебеков — 4;
3−5. Евгений Постников — 4;
6−10. Петр Бадло — 3;
6−10. Марин Аничич — 3;
6−10. Алексей Щеткин — 3;
6−10. Иван Маевский — 3;
6−10. Марин Томасов — 3.
Напомним, что накануне «Астана» обыграла кызылординский «Кайсар» со счетом 1:0 и в пятый раз выиграла Суперкубок Казахстана.