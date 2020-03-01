Футболисты «Астаны» установили рекорд Суперкубка Казахстана

Для Ненада Эрича, Абзала Бейсебекова и Евгения Постникова победа над «Кайсаром» стала четвертой в этом списке. Иван Маевский, Марин Томасов и Алексей Щеткин в третий раз стали обладателями Суперкубка. Для Дорина Ротариу и Сергея Малого — это вторая победа.