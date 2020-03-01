Забыть Лигу чемпионов и определиться с атакой: Как «Реал» и «Барселона» будут играть в класико?
Тактическое превью главного матча 26-го тура ла лиги.
Тактическое превью главного матча 26-го тура ла лиги.
«Реал» и «Барселона» на этой неделе показали не лучшие результаты в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов: Мадрид дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2), а
После возвращения Зинедина Зидана «Реал» стал более гибким с тактической точки зрения: к примеру, матч 25-го тура ла лиги против «Леванте» был проигран (0:1), однако «Королевский клуб» продемонстрировал разнообразные подходы к атаке. Очень качественные длинные передачи, традиционно скоростные фланги в лице Марселу и Даниэля Карвахаля, комбинации накоротке с участием Иско, Эдена Азара и Карима Бензема, наигранные «стандарты». «Реалу» не хватило завершающего удара (с последним и предпоследним пасом все было в порядке), что отражает и статистика: по xG Мадрид превзошел соперника — 1,89 ожидаемых гола против 0,71. Один только Бензема наиграл на 0,91 xG.
В лигочемпионской игре с «Сити» «Реал» смотрелся интересно в оборонительном плане: игроки «Королевского клуба» использовали как пассивный вариант прессинга, перекрывая зоны и вынуждая «горожан» сбиваться на длинные передачи, так и активный, когда Лука Модрич, Карвахаль и даже Каземиру выдергивались в первую стадию давления. Странной выглядела только блуждающая позиция Иско, который, несмотря на забитый гол, нередко мешал своим партнерам в прессинге и не открывался на свободном пространстве.
Кике Сетьен, недавно возглавивший «Барселону», продолжает возвращать
Ключевой минус подобной тактики — стерильное владение. Это особенно проявилось в игре с неаполитанцами: нехватка пространства, проблемы со взломом компактной обороны и, как следствие, ноль ударов в створ ворот после первого тайма. «Барселона» завязла в центре поля, о чем свидетельствует статистика полузащитника Серхио Бускетса: 133 касания мяча из общекомандных 937.
Впрочем, в матче с «Реалом» Сетьен может сыграть и по-другому: не по более привычной расстановке 4−3−3, а с тройкой центральных защитников, как в играх с «Валенсией» и «Гранадой».
В матче с «Леванте» «Реал» в очередной раз потерял Эдена Азара:
Вероятно, на левом фланге атаки «Реала» появится Винисиус, который хорошо смотрелся в матче с «Сити». Дело даже не в результативном пасе, а в общей скорости, работе в обороне (три успешных отбора — лучший показатель в группе атаки), хорошем видении поля и прохождении игроков соперника на дриблинге (три успешные попытки из четырех). Вместе с Винисиусом, скорее всего, сыграют Иско и Бензема.
В спешном и скандальном порядке каталонцы выкупили лучшего бомбардира «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта (шесть мячей, одна голевая передача в ла лиге) за 18 миллионов евро. Кроме того, в нападении может сыграть 17-летний вингер Ансу Фати.
Однако самым оптимальным выбором представляется универсал Артуро Видаль: игра с «Наполи» показала, насколько хорошо чилиец взаимодействует с Лионелем Месси — ключевой ударной силой «Барселоны», а также продвигает мяч на правом фланге.
Интересно посмотреть на продвинутую статистику обеих команд. Она показывает, что «Реал» страдает от плохой реализации (недобор — 4,53 гола), а «Барселона» — наоборот, очень хорошо использует свои моменты, что во многом обусловлено наличием Месси в составе (перебор — 14,02 гола). Кроме того, мадридцы должны были чуть больше пропустить (на 5,37 гола), а каталонцы — меньше (на 3,24 гола). По интенсивности прессинга (PPDA)
Пока же «Барселона» первая, а «Реал» — второй с отставанием в два очка. Прессинг, выбор оптимального сочетания в нападении, реализация моментов — все это определит исход класико. Главное для обеих команд — вынести урок из тактических неудач в Лиге чемпионов и сосредоточиться на важнейшем с точки зрения борьбы за чемпионство в Испании матче весны.
В материале использованы данные whoscored.com и understat.com