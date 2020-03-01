Забыть Лигу чемпионов и определиться с атакой: Как «Реал» и «Барселона» будут играть в класико?

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«Реал» и «Барселона» на этой неделе показали не лучшие результаты в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов: Мадрид дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2), а сине-гранатовые в гостях сыграли вничью с «Наполи» (1:1). Обе команды стали жертвами тактических замыслов соперников: «Реал» потерял концентрацию после перестановок Хосепа Гвардьолы, связанных с изменением позиций Кевина Де Брейне и Габриэла Жезуса, а «Барселона» с трудом смогла взломать компактную и контратакующую структуру Дженнаро Гаттузо. Как же они будут действовать в класико — матче, который, вероятно, окажет решающее влияние на чемпионскую гонку в Испании?

Новые стили

После возвращения Зинедина Зидана «Реал» стал более гибким с тактической точки зрения: к примеру, матч 25-го тура ла лиги против «Леванте» был проигран (0:1), однако «Королевский клуб» продемонстрировал разнообразные подходы к атаке. Очень качественные длинные передачи, традиционно скоростные фланги в лице Марселу и Даниэля Карвахаля, комбинации накоротке с участием Иско, Эдена Азара и Карима Бензема, наигранные «стандарты». «Реалу» не хватило завершающего удара (с последним и предпоследним пасом все было в порядке), что отражает и статистика: по xG Мадрид превзошел соперника — 1,89 ожидаемых гола против 0,71. Один только Бензема наиграл на 0,91 xG.

В лигочемпионской игре с «Сити» «Реал» смотрелся интересно в оборонительном плане: игроки «Королевского клуба» использовали как пассивный вариант прессинга, перекрывая зоны и вынуждая «горожан» сбиваться на длинные передачи, так и активный, когда Лука Модрич, Карвахаль и даже Каземиру выдергивались в первую стадию давления. Странной выглядела только блуждающая позиция Иско, который, несмотря на забитый гол, нередко мешал своим партнерам в прессинге и не открывался на свободном пространстве.

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Кике Сетьен, недавно возглавивший «Барселону», продолжает возвращать сине-гранатовым фирменную тики-таку: владение, нередко превышающее 70%, большое количество передач (например, в матче 21-го тура ла лиги против «Валенсии» сине-гранатовые сделали 866 пасов при 1009 касаниях), высокий прессинг и быстрый отбор после потери. Еще одно свидетельство возвращение стиля, скорее, свойственного Гвардьоле, — игра голкипера Марка-Андре тер Штегена, который очень часто подключается к розыгрышу мяча. В лигочемпионской игре с «Наполи» немец выполнил 27 передач — на три больше, чем форвард каталонцев Антуан Гризманн.

Ключевой минус подобной тактики — стерильное владение. Это особенно проявилось в игре с неаполитанцами: нехватка пространства, проблемы со взломом компактной обороны и, как следствие, ноль ударов в створ ворот после первого тайма. «Барселона» завязла в центре поля, о чем свидетельствует статистика полузащитника Серхио Бускетса: 133 касания мяча из общекомандных 937.

Впрочем, в матче с «Реалом» Сетьен может сыграть и по-другому: не по более привычной расстановке 4−3−3, а с тройкой центральных защитников, как в играх с «Валенсией» и «Гранадой».

Кто сыграет в атаке?

В матче с «Леванте» «Реал» в очередной раз потерял Эдена Азара: из-за трещины в кости правой ноги бельгиец пропустит минимум три месяца. При этом еще одно летнее приобретение Мадрида — форвард Лука Йович — демонстрирует не самую впечатляющую статистику: 383 минуты в ла лиге, два мяча, одна голевая передача. Не лучшим образом обстоят дела и у нападающего Гарета Бэйла, похоже, мысленно уже находящегося в Китае или Катаре: валлиец провел на поле в чемпионате Испании почти в три раза больше времени, чем Йович (999 минут), однако забил все те же два мяча и отдал два результативных паса. В матче с «Сити» именно его выход на 75-й минуте негативным образом повлиял на исход встречи (до этого Мадрид вел со счетом 1:0): Бэйл был статичен и выключен из командного прессинга. Девять касаний мяча, пять передач и два удара — вот статистика валлийца в этой игре.

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Вероятно, на левом фланге атаки «Реала» появится Винисиус, который хорошо смотрелся в матче с «Сити». Дело даже не в результативном пасе, а в общей скорости, работе в обороне (три успешных отбора — лучший показатель в группе атаки), хорошем видении поля и прохождении игроков соперника на дриблинге (три успешные попытки из четырех). Вместе с Винисиусом, скорее всего, сыграют Иско и Бензема.

«Барселона» же столкнулась с чередой травм: до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия выбыл нападающий Усман Дембеле, до мая — форвард Луис Суарес, у которого также возникли проблемы с коленом.

В спешном и скандальном порядке каталонцы выкупили лучшего бомбардира «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта (шесть мячей, одна голевая передача в ла лиге) за 18 миллионов евро. Кроме того, в нападении может сыграть 17-летний вингер Ансу Фати.

Однако самым оптимальным выбором представляется универсал Артуро Видаль: игра с «Наполи» показала, насколько хорошо чилиец взаимодействует с Лионелем Месси — ключевой ударной силой «Барселоны», а также продвигает мяч на правом фланге.

Итог

Интересно посмотреть на продвинутую статистику обеих команд. Она показывает, что «Реал» страдает от плохой реализации (недобор — 4,53 гола), а «Барселона» — наоборот, очень хорошо использует свои моменты, что во многом обусловлено наличием Месси в составе (перебор — 14,02 гола). Кроме того, мадридцы должны были чуть больше пропустить (на 5,37 гола), а каталонцы — меньше (на 3,24 гола). По интенсивности прессинга (PPDA) сине-гранатовые превосходят своих оппонентов, что обусловлено как фактором Сетьена, так и волнообразным стилем давления «Реала», который иногда предпочитает пассивное перекрывание зон. По показателю ожидаемых набранных очков (xPTS) Мадрид должен был располагаться на первом месте, а «Барса» — на третьем (между ними находится «Атлетико», потерявший кучу баллов из-за кошмарной реализации).

Пока же «Барселона» первая, а «Реал» — второй с отставанием в два очка. Прессинг, выбор оптимального сочетания в нападении, реализация моментов — все это определит исход класико. Главное для обеих команд — вынести урок из тактических неудач в Лиге чемпионов и сосредоточиться на важнейшем с точки зрения борьбы за чемпионство в Испании матче весны.

В материале использованы данные whoscored.com и understat.com