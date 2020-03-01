Коронавирус и Италия: под угрозой уже и Криштиану. В переносах матчей винят «Ювентус»

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Весна. Комендантский час. Апокалипсис?

Первый день весны. Раннее утро. Мерзкий дождь, пустые улицы, гулкий шум идущих по расписанию, но без пассажиров грустных трамваев. Злой телевизор, который сообщает, что коронавирус «зацепил» уже больше 1000 человек по всей Италии, а смертельных случаев около трех десятков. Мрачный (для взрослых) утренний шлейф от ожидаемой субботней новости: школы и прочие учебные заведения Милана будут закрыты всю следующую неделю. Да, в главный собор города, величественный Дуомо, с понедельника вновь начнут пускать туристов, но только небольшими группами, и то лишь по записи в интернете. Музеи, кинотеатры и театры то ли останутся закрытыми для входа публики, то ли откроются с существенными ограничениями. Все общественные мероприятия с большим скоплением народа отменены или перенесены.

Футбол Италия 2019/2020 Тур 26, 13.05.2020, 21:00 Милан - Дженоа -

Поток туристов в Милан упал процентов на 50, следовательно, магазины, бары и рестораны несут серьезные убытки. Знаменитый на весь мир и важный для всей итальянской экономики Салон мебели, который должен был открыться в двадцатых числах апреля, перенесен на середину июня. Да, чуть не забыл, еще ведь и в недрах легендарной «Ла Скалы», которая является символом всей страны, выявлен случай коронавируса.

Вам мало для того, чтобы назвать ситуацию апокалипсисом? Тогда получите: матч серии А «Милан» — «Дженоа», который изначально все-таки должен был пройти в обеденное воскресное время на стадионе «Сан-Сиро», пусть и без зрителей, перенесен на 13 мая. В прошлые выходные «Сан-Сиро» остался без «Интера», а теперь лишился «Милана». Подобного беспредела с футбольным календарем, как сегодня, не было, наверное, со времен Второй мировой войны. А термины «казарменное положение» и «комендантский час» стали актуальными для Милана, словно город перешел на осадное положение. Короче говоря, ужас ужасный!

«Сан-Сиро» закрыт для матчей и посетителей музея. Игры «Интера» и «Милана» отложены | Источник: Reuters

Нет, конец света еще не наступил!

Или нет? Или все-таки первый весенний день весны не совпал в Милане с концом света? Не совпал, не совпал! Продукты, пропавшие с прилавков в прошлые выходные, давно вернулись на свои полки. Тонны юмора и самоиронии, гуляющие в переписках по WhatsApp, говорят о том, что миланцы все-таки отходят от шока, который они действительно пережили неделю назад, когда коронавирус переместился из далекой китайской реальности сюда в Милан и его окрестности. Вопреки изначальной вопиющей неготовности итальянской власти к эпидемии и на фоне традиционной словесной и бесполезной войны политических сил, благородными усилиями медиков и людей других конкретных и полезных профессий этот самый коронавирус удается успешно лечить и, по мере возможностей, изолировать, чтобы избежать настоящей катастрофы.

Да, вирус проявился уже по всей Италии, а не только в Ломбардии, но медики и ученые все чаще пробиваются на телеэкраны, чтобы сказать: не надо доводить ситуацию до абсурда, а людей до стресса. Этот вирус в подавляющем большинстве случаев излечим, а смертельные исходы связаны с пожилым и очень пожилым возрастом и серьезными патологиями. Дети при этом болеют редко (пока, во всяком случае), а переносят вирус достаточно легко (постучим по дереву). «Не надо паники» — вот главный лейтмотив профессионалов, а не тех, кто на первом этапе и превратил опасное, но излечимое и побеждаемое заболевание в конец света.

Пустой трамвай номер 16 в Милане, который подвозит к стадиону. Обычно он битком до и после матча. На трамвайной остановке — объявление, куда звонить, если у вас симптомы | Источник: Спорт-Экспресс

«Интер» в шоке, а братья Индзаги на вершине

Прошу прощения за длительное вступление, не имеющее прямого отношения к спорту! Однако без него не объяснить той вакханалии, что происходит сегодня с календарем серии А, который измочален до такой степени, что никто не может сегодня понять, когда закончится чемпионат Италии. В прошлые выходные перенесли четыре матча, а в эти и вовсе целых пять! Причем абсурд заключается в том, что правительство-то страны на этот раз давало добро на проведение указанных пяти матчей, пусть и без зрителей, но лига в последний момент решила по-своему: переносим на 13 мая! То есть на день финала Кубка Италии. Теперь финал Кубка Италии не просто передвинут на 20 мая, а он еще и будет перенесен из Рима в другой город. Почему? Да потому, что Рим примет матчи Евро-2020 (если не будет форс-мажора), а по правилам УЕФА «Стадио Олимпико» должен быть передан организаторам турнира до 20 мая.

Футбол Италия 2019/2020 Тур 26, 13.05.2020, 21:00 Ювентус - Интер -

Ну, а самым громким переносом сегодняшнего тура стал, естественно, поединок «Ювентус» — «Интер». Этот перенос означает, что «Интер» теперь должен будет провести целых два отложенных матча серии А, ведь в прошедшие выходные он не играл с «Сампдорией». На фоне выступления миланцев в Лиге Европы и Кубке Италии выясняется, что злополучный матч с «Сампдорией» теперь играть некогда, а в мае команда Антонио Конте может провести минимум шесть, а максимум девять матчей! Сказать, что миланский клубе в шоке — это не сказать ничего.

Зато в римском «Лацио» потирают руки: пока «Интеру» и «Ювентусу» переносят матчи, команда Симоне Индзаги продолжает побеждать, а сейчас и вовсе забралась на первое место в изуродованной коронавирусом и абсурдом таблице. С учетом напряженного графика, который ждет «Интер», да и «Ювентус» (он пока еще выступает в Кубке Италии и Лиге чемпионов), «Лацио» превращается в теневого фаворита серии А. А если учесть, что в серии В сейчас лидирует мало кому известный в России клуб «Беневенто», можно сказать, что злосчастный коронавирус опосредованно создал сегодня уникальную для итальянского (а возможно, и мирового) футбола ситуацию: никогда еще два родных брата одновременно не возглавляли турнирные таблицы в двух высших дивизионах! Да-да, ведь «Беневенто» тренирует 46-летний Филиппо Индзаги — родной брат 43-летнего Симоне!

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Блокпосты и пустые магазины

Во всем виноват «Ювентус»?

Но вернемся от «Лацио», которому, кстати, в следующем туре играть (или не играть?) в городе Бергамо (область Ломбардия) с местной «Аталантой», к самому громкому событию сегодняшнего дня. Это тот самый перенос матча «Ювентус» — «Интер». Решение об отмене «всеитальянского дерби» вызвало в Италии огромный резонанс, и дело тут уже не только в коронавирусе, который стал лишь предлогом. Власти страны и области Пьемонта дали как раз разрешение провести матч на стадионе «Ювентуса», но без зрителей. Однако за день за матча лига нанесла удар ниже пояса по календарю и перенесла этот и еще четыре матча на 13 мая. И это когда, скажем, несчастная «Фиорентина», которая должна была играть с «Удинезе», уже находилась в Удине.

Можете себе представить ярость руководителей «фиалок» от такого запоздалого решения, но еще больше разозлился «Интер». Теперь его ждет адская концовка сезона, а следующий матч серии А ему, если верить календарю, проводить на «Сан-Сиро», где последние две недели матчи серии А отменяют по определению! Руководство «Интера» было категорически против переноса сегодняшнего матча против «Ювентуса» по двум причинам. Одна — это календарь. А вторая — это возможность сыграть против «Ювентуса» без его болельщиков, при которых туринцы выигрывают дома почти всегда.

И вот тут самое время сказать про «Ювентус». Самый популярный клуб страны с самым большим количеством людей, которые болеют за него и которые его ненавидят, в очередной раз в своей истории, похоже, повлиял на события в итальянском футболе. Разумеется, официально этого никто не признает, но итальянские СМИ на своем эзоповом языке дают понять, что именно «Ювентус» якобы сделал все возможное для того, чтобы лига утвердила перенос его матча с «Интером», что по цепочке вызвало перенос и других матчей. Играть без зрителей на своем поле на фоне лигочемпионского провала в Лионе, при очевидных проблемах в работе тренера Маурицио Сарри, не справляющегося с ролью вожака, да еще против озверевшего «Интера» с жаждущим туринской крови тренером Антонио Конте — это отнюдь не самый лучший вариант для «Ювентуса».

Добавим к этому финансовые и имиджевые (матч должны были транслировать около 200 стран) потери от игры без зрителей и головную боль о возмещение стоимости билетов — на фоне того, что политика «Ювентуса» в целом этого не предусматривает. Вспомним, что в среду туринцам играть дома ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Миланом». И тогда версия о кровной заинтересованности именно «Ювентуса» в переносе матча с «Интером» убеждает очень многих. Особенно с учетом того, что людей, болеющих против «Ювентуса», куда больше, чем самих болельщиков этого туринского клуба!

Миланская церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где висит «Тайная вечеря», закрыта для посещения | Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Италии: с болельщиками из Милана или без?

Впрочем, подтверждения этой конспирологической версии мы все равно не получим, а вот проблемы с календарем и коронавирусом действительно нешуточные. Уже в эту среду «Ювентусу» играть дома ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Миланом». И опять встает вопрос: со зрителями или без, ведь область Пьемонт пока остается в зоне риска? Если со зрителями, то как можно пускать туда жителей области Ломбардия, если в самой Ломбардии стадион «Сан-Сиро» закрыт для зрителей? Сегодня утром звучал компромиссный вариант: играть со зрителями, но не пускать на матч резидентов из области Ломбардия, но где тогда справедливость? Короче говоря, вопросов море, а ответ, как всегда в Италии, будет в последний момент.

Но ведь дело не только в этом матче. В четверг «Наполи» принимает в другом полуфинале Кубка миланский «Интер»! В Неаполе (туда, кстати, уже тоже добрался коронавирус), где очень хотят попасть в финал Кубка Италии, в ярости от того, что «Интер» не растратил силы в игре с «Ювентусом». При этом самому «Интеру» тоже не помешал бы финал Кубка Италии, а потому болельщики вдвойне хотели бы поддержать свою команду. Но по какой логике проживающих в Ломбардии болельщиков «Интера» должны пускать на стадион в Неаполе, если болельщиков «Милана» не пустят на стадион в Турине?!

В главный собор Милана — Дуомо — с понедельника вновь начнут пускать туристов | Источник: Спорт-Экспресс

Минует ли вирус звездного Криша?

Вот и получается, что одно недоразумение накладывается сегодня в Италии на другое. Понятно, что Италия десятилетиями живет в ритме недоразумений во всех областях жизни (к которым здесь давно привыкли), но вот злосчастный коронавирус с особым пристрастием обнажил влияние таких недоразумений на каждодневную жизнь. Еще долго можно рассказывать про ту катавасию, которая творится сейчас в Италии в целом и в футболе в частности, но ограничусь лишь таким штрихом. И опять речь пойдет о «Ювентусе», правда, уже не об основной команде, а о команде U23, которая выступает в серии С. Да, представьте себе, есть и такая!

«Ювентус» — единственный клуб серии А, который решил завести себе дочернюю команду в серии С под своим же названием, и вот надо же было такому случиться, что именно этому «Ювентусу» из низшего дивизиона довелось встретиться в предыдущем туре с «Пьянезе». Это название никому ничего в Италии еще неделю назад не говорило, но после игры с «Ювентусом» выяснилось, что в числе представителей «Пьянезе» — среди игроков и руководства — оказались аж четыре или пять носителей коронавируса! В результате руководство большого «Ювентуса» закрыло свою команду из серии С на карантин до середины марта, а клубные медики молятся, чтобы никто из тех ребят, кто успел до объявления карантина потренироваться с основой «Ювентуса», не передал вирус Криштиану Роналду или кому-то из его партнеров!

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Как живет Криштиану Роналду в Турине