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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в матче Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Лечче» уступил «Аталанте» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали Джорджо Скеноне и Филиппо Валерьяни.

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Источник: AP 2020

Счёт был открыт на 17-й минуте. Мяч в свои ворота забил игрок «Лечче» Джулио Донати. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич. На 29-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Риккардо Сапонары с передачи Алессандро Дейолы. На 39-й минуте «Лечче» восстановил равновесие благодаря голу Донати с паса Сапонары.

«Аталанта» вышла вперёд в начале второго тайма, отличился Иличич. На 54-й минуте Сапата забил второй гол с передачи Марио Пашалича. Ещё через несколько минут Сапата оформил хет-трик с паса Иличича. На 87-й минуте шестой гол в ворота «Лечче» забил Луис Мурьель. Окончательный счёт установил Руслан Малиновский, которому ассистировал Пашалич.

«Аталанта», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (25) — на 16-м месте.

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Лечче
2:7
Первый тайм: 2:2
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 261.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Via Del Mare
Главные тренеры
Фабио ЛивераниДжанпьеро Гасперини
Голы
Риккардо Сапонара29′
Джулио Донати17′
Джулио Донати39′
Дуван Сапата22′
Йосип Иличич47′
Дуван Сапата54′
Дуван Сапата62′
Луис Муриэль87′
Руслан Малиновский90+1′
Составы команд
21Васкунселос Феррейра Габриэл
95Пьерлуиджи Голлини
5Фабио Лучони
66′
3Маттиа Кальдара
7Джулио Донати
6Хосе Луис Паломино
57′
13Лука Россеттини
8Робин Гозенс
27Марко Кальдерони
33Ханс Хатебур
45+1′
14Алессандро Дейола
11Ремо Фройлер
18Риккардо Сапонара
70′
15Мартен де Рон
72Антонин Барак
88Марио Пашалич
9Джанлука Лападула
10Алехандро Дарио Гомес
69′
8Марко Манкосу
63′
18Руслан Малиновский
11Евгений Шахов
72Йосип Иличич
73′
37Жан Маер
63′
9Луис Муриэль
77Панайотис Тахцидис
91Дуван Сапата
85′
5Адриен Тамез
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)15
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые11
10Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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