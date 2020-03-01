«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в чемпионате Англии
ТАСС, 1 марта. Ливерпульский «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 1 марта. Ливерпульский «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Счет открыл на третьей минуте нападающий «Эвертона» Доминик
Фернандеш, который перешел в клуб зимой за €55 млн (по данным портала Transfermarkt), забил во втором матче подряд. В четверг он отличился в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». 22-летний
В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» идет пятым, набрав 42 очка. «Эвертон» занимает 11-е место, имея в активе 37 очков. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет 8 марта идущий вторым «Манчестер Сити», «Эвертон» в тот же день сыграет в гостях с «Челси».
В другой встрече игрового дня «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2 и опередил лондонский клуб в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на шестом месте (42), «Тоттенхэм» — на седьмом (40). «Вулверхэмптон» не проигрывает в Лондоне на протяжении девяти встреч (четыре победы, пять ничьих).
|Карло Анчелотти
|Уле Гуннар Сульшер
|Доминик Калверт-Льюин
|3′
|Бруну Фернандеш
|31′
|1
|Джордан Пикфорд
|1
|Давид де Хеа
|2
|Мэйсон Холгейт
|2
|Виктор Линделеф
56′
|3
|Лейтон Бэйнс
|5
|Харри Магуайр
45′
|5
|Майкл Кин
|23
|Люк Шоу
41′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|29
|Аарон Ван-Биссака
|26
|Том Дэйвис
43′
|17
|Фред
70′
|7
|Ришарлисон
|18
|Бруну Фернандеш
|9
|Доминик Калверт-Льюин
41′
|31
|Неманья Матич
|23
|Шеймус Коулман
28′
|39
|Скотт Мактоминэй
72′
|19
|Джибриль Сидибе
80′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|21
|Андре Гомеш
82′
|9
|Антони Марсьяль
89′
|27
|Мойзе Кин
|53
|Брэндон Уильямс
|11
|Тео Уолкотт
63′
|26
|Мэйсон Гринвуд
72′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|25
|Одион Игало
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)