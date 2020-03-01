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19:59 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в чемпионате Англии

ТАСС, 1 марта. Ливерпульский «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

Счет открыл на третьей минуте нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин после неудачного выноса мяча голкипером гостей Давидом де Хеа. У «Манчестер Юнайтед» первым голом в Английской премьер-лиге (АПЛ) отметился португалец Бруну Фернандеш (31).

Фернандеш, который перешел в клуб зимой за €55 млн (по данным портала Transfermarkt), забил во втором матче подряд. В четверг он отличился в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». 22-летний Калверт-Льюин забил свой 13-й мяч в текущем сезоне АПЛ и является лучшим бомбардиром команды.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» идет пятым, набрав 42 очка. «Эвертон» занимает 11-е место, имея в активе 37 очков. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет 8 марта идущий вторым «Манчестер Сити», «Эвертон» в тот же день сыграет в гостях с «Челси».

В другой встрече игрового дня «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2 и опередил лондонский клуб в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на шестом месте (42), «Тоттенхэм» — на седьмом (40). «Вулверхэмптон» не проигрывает в Лондоне на протяжении девяти встреч (четыре победы, пять ничьих).

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Эвертон
1:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 281.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Карло АнчелоттиУле Гуннар Сульшер
Голы
Доминик Калверт-Льюин3′
Бруну Фернандеш31′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
1Давид де Хеа
2Мэйсон Холгейт
2Виктор Линделеф
56′
3Лейтон Бэйнс
5Харри Магуайр
45′
5Майкл Кин
23Люк Шоу
41′
10Гильфи Сигурдссон
29Аарон Ван-Биссака
26Том Дэйвис
43′
17Фред
70′
7Ришарлисон
18Бруну Фернандеш
9Доминик Калверт-Льюин
41′
31Неманья Матич
23Шеймус Коулман
28′
39Скотт Мактоминэй
72′
19Джибриль Сидибе
80′
8Хуан Мануэль Мата
21Андре Гомеш
82′
9Антони Марсьяль
89′
27Мойзе Кин
53Брэндон Уильямс
11Тео Уолкотт
63′
26Мэйсон Гринвуд
72′
20Анисиу Калдейра Бернард
25Одион Игало
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
13Угловые8
11Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
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