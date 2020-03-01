«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в чемпионате Англии

Источник: AP 2020

Счет открыл на третьей минуте нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин после неудачного выноса мяча голкипером гостей Давидом де Хеа. У «Манчестер Юнайтед» первым голом в Английской премьер-лиге (АПЛ) отметился португалец Бруну Фернандеш (31).

Фернандеш, который перешел в клуб зимой за €55 млн (по данным портала Transfermarkt), забил во втором матче подряд. В четверг он отличился в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». 22-летний Калверт-Льюин забил свой 13-й мяч в текущем сезоне АПЛ и является лучшим бомбардиром команды.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» идет пятым, набрав 42 очка. «Эвертон» занимает 11-е место, имея в активе 37 очков. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет 8 марта идущий вторым «Манчестер Сити», «Эвертон» в тот же день сыграет в гостях с «Челси».