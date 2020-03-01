Шпилевский оценил состояние игроков «Кайрата» перед стартом в КПЛ и обратился к фанатам

Вчера, 29 февраля, команда провела два матча против своего фарм-клуба — «Кайрат-Жастара» из первой лиги — 2:0, 5:0. По словам Шпилевского, эти игры был устроены неспроста.

«Со следующей недели начинается сезон, поэтому нам нужны были эти матчи. Поэтому было важно предоставить всем нашим футболистам игровую практику, проверить их готовность играть все 90 минут. К тому же всегда полезно заканчивать тренировочную неделю матчем.

Я увидел в действии все те комбинации, которые наигрывались на наших УТС. Почерпнул много информации. «Кайрат-Жастар» показал очень большое рвение, желание играть. Понятно, что многие игроки еще в очень юном возрасте. Они растут и развиваются. Важно давать им больше разнообразной игровой практики.

Отмечу, что моя команда создала множество шансов забить в обоих матчах. Мы наигрывали различные комбинации атак, отрабатывали взаимодействие в завершении. Продолжаем работать над реализацией.

Я остался доволен игрой наших футболистов. Сегодня у команды выходной, а завтра мы продолжим подготовку к стартовому матчу премьер-лиги. С нетерпением ждем игры против «Тараза». Надеюсь, что к субботе все будут в строю. У нас есть игроки с микроповреждениями, но наши специалисты с ними работают.

Мы хотим показать свои сильные стороны на газоне «Центрального». У нас есть еще неделя, чтобы сделать очередной шаг вперед. Приглашаю всех болельщиков на первый матч сезона! — сказал Шпилевский.