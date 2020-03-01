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1 марта, источник: Vesti.kz

Клубу Исламхана перенесли матч Лиги чемпионов и утвердили дату полуфинала Кубка

Матч «Аль-Айна», за который выступает полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, против катарского «Аль-Садда» в азиатской Лиге чемпионов перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.

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О смене даты попросил клуб из ОАЭ. В руководстве отметили, что из-за эпидемии досрочно завершилась велогонка «Тур ОАЭ», а «Аль-Садд» в прошлом туре встречался с иранским «Сепаханом», у которого два футболиста, по сообщениям СМИ, подхватили коронавирус.

Матч «Аль-Айн» — «Аль-Садд» планировался на 3 марта. Из-за переноса игры в ЛЧ клубу Исламхана сдвинули дату встречи с «Фуджайрой» в чемпионате ОАЭ — вместо 7 марта она пройдет на два дня раньше и начнется 19:30 по времени Нур-Султана.

Также «Аль-Айн» узнал дату полуфинального матча Кубка Президента против «Шарджи». Игра состоится 10 марта и начнется в 19:40 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В четырех матчах чемпионата ОАЭ он отдал уже три голевые передачи. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов АФК и одна — в Кубке президента ОАЭ.

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