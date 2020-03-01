Клубу Исламхана перенесли матч Лиги чемпионов и утвердили дату полуфинала Кубка

О смене даты попросил клуб из ОАЭ. В руководстве отметили, что из-за эпидемии досрочно завершилась велогонка «Тур ОАЭ», а «Аль-Садд» в прошлом туре встречался с иранским «Сепаханом», у которого два футболиста, по сообщениям СМИ, подхватили коронавирус.

Матч «Аль-Айн» — «Аль-Садд» планировался на 3 марта. Из-за переноса игры в ЛЧ клубу Исламхана сдвинули дату встречи с «Фуджайрой» в чемпионате ОАЭ — вместо 7 марта она пройдет на два дня раньше и начнется 19:30 по времени Нур-Султана.

Также «Аль-Айн» узнал дату полуфинального матча Кубка Президента против «Шарджи». Игра состоится 10 марта и начнется в 19:40 по времени Нур-Султана.