АЕК Карреры ушел от поражения на 92-й минуте матча с аутсайдером греческой лиги

Источник: РИА "Новости"

«Панионис» вёл в счёте с 45-й минуты, после того как Димитриос Эммануилидис открыл счёт. Гости смогли уйти от поражения лишь на второй добавленной минуте, когда отличился Виктор Клонаридис.

АЕК, который возглавляет бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, продлил свою беспроигрышную серию до 12 матчей.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»

АЕК набрал 51 очко, команда занимает 3-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Панионис» располагается на последнем, 14-м месте в чемпионате, в активе команды 11 очков.