«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги по футболу

Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Серхио Агуэро (21-я минута) и Родри (30), у проигравших отличился Мбвана Саматта (41). Агуэро забил десять голов в последних шести матчах против «Астон Виллы». Саматта стал пятым африканцем, который забивал в финале турнира.

Для «Астон Виллы» участие в финале турнира стало девятым в истории, чаще в решающем матче за трофей принимал участие только «Ливерпуль» (12), также девять финалов у «Манчестера Юнайтед».