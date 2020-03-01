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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги по футболу

ТАСС, 1 марта. «Манчестер Сити» со счетом 2:1 обыграл «Астон Виллу» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Серхио Агуэро (21-я минута) и Родри (30), у проигравших отличился Мбвана Саматта (41). Агуэро забил десять голов в последних шести матчах против «Астон Виллы». Саматта стал пятым африканцем, который забивал в финале турнира.

Для «Астон Виллы» участие в финале турнира стало девятым в истории, чаще в решающем матче за трофей принимал участие только «Ливерпуль» (12), также девять финалов у «Манчестера Юнайтед».

«Манчестер Сити» в третий раз подряд и седьмой в истории стал победителем Кубка английской лиги. По количеству побед клуб занимает второе место, уступая только «Ливерпулю» (8), также манчестерская команда один раз проиграла в финале. «Астон Вилла» делит по этому показателю третье место с «Манчестер Юнайтед», клубы по пять раз выигрывали турнир.

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20 февраля© Ньюстюб
Манчестер Сити
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