«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч Примеры
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. «Барселона» лидирует в чемпионате, «Реал» идет в двух очках позади.
Как сообщается в официальном Twitter «Реала», с первых минут на поле выйдут: Тибо Куртуа (вратарь), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Марсело, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Винисиус Жуниор.
Стартовый состав «Барселоны», согласно информации клубного Twitter, выглядит следующим образом: