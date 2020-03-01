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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч Примеры

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. «Барселона» лидирует в чемпионате, «Реал» идет в двух очках позади.

Как сообщается в официальном Twitter «Реала», с первых минут на поле выйдут: Тибо Куртуа (вратарь), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Марсело, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Винисиус Жуниор.

Стартовый состав «Барселоны», согласно информации клубного Twitter, выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген (вратарь), Нелсон Семеду, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Артур Энрике, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Самюэль Юмтити.

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