«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

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Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Винисиус Жуниор (71-й минута) и форвард Мариано Диас (92-я).

Таким образом, «Реал» вышел на первое место в Ла Лиге, имея в активе 56 очков. Каталонцы располагаются на втором месте, отставая от мадридцев на одно очко.