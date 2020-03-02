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01:10 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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19
фотографий

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Винисиус Жуниор (71-й минута) и форвард Мариано Диас (92-я).

Таким образом, «Реал» вышел на первое место в Ла Лиге, имея в активе 56 очков. Каталонцы располагаются на втором месте, отставая от мадридцев на одно очко.

До этого «Реал» не выигрывал в трех матчах подряд. Команда сыграла вничью с «Сельтой» и проиграла «Леванте» в чемпионате страны, а также проиграла в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

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20 февраля© Ньюстюб
Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 261.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданКике Сетьен
Голы
Винисиус Жуниор(Тони Кроос)71′
Мариано Диас(Даниэль Карвахаль)90+2′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
19′
2Нелсон Семеду
12Марселу
18Жорди Альба
19′
4Серхио Рамос
3Жерар Пике
5Рафаэль Варан
23Самюэль Юмтити
8Тони Кроос
5Серхио Бускетс
14Каземиру
21Френки де Йонг
25Винисиус Жуниор
10′
10Лионель Месси
85′
15Федерико Вальверде
86′
8Артур
80′
17Лукас Васкес
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
90′
17Антуан Гризманн
81′
24Мариано Диас
31Ансу Фати
22Франсиско Роман Иско
79′
22Артуро Видаль
69′
10Лука Модрич
19Мартин Брэйтуэйт
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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