Ау, Месси! Роналду вернулся на «Бернабеу», и «Реал» выиграл «класико»
Команда Зинедина Зидана остановила Лионеля Месси и вернула себе первое место в чемпионате Испании.
Команда Зинедина Зидана остановила Лионеля Месси и вернула себе первое место в чемпионате Испании.
Для нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена это было первое «класико», но против «Реала» Зинедина Зидана он уже играл, когда возглавлял «Лас-Пальмас» и «Бетис». Судя по статистике, 61-летний специалист знал, как находить слабые места в системе Зидана: шесть матчей, две победы, две ничьи и два поражения при разнице мячей 12:12. Ничья в пользу Сетьена, если исходить из уровня его бывших команд, а в Мадриде он вообще не проигрывал.
«Я буду получать удовольствие от “класико”, — признался Сетьен. — Понимаю важность этой игры и хочу победить, но для меня это будет такой дебют, словно я игрок. Просто буду счастлив».
Сетьен сделал два изменения в составе по сравнению с матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Залечивший травму приводящей мышцы Жорди Альба заменил на левом фланге обороны Хуниора Фирпо, а Артур в центре поля Ивана Ракитича. В основе «Реала» после матча с «Манчестер Сити» тоже не оказалось двоих — Ферлана Менди и Луки Модрича. С первых минут вместо них сыграли Марсело и Тони Кроос.
На матч «Реал» — «Барселона» прилетел Криштиану Роналду.
Поначалу «класико» было довольно осторожным. Команда Зинедина Зидана выжидала ошибки «Барсы» на владении, иногда глубоко садилась назад. Сами хозяева прежде всего создавали напряжение за счёт подключений крайних защитников Марсело и Дани Карвахаля, а также рывков на скорости Винисиуса Жуниора. Но «Реалу» недоставало конкретики.
В результате первый удар в створ был нанесён лишь на исходе получаса. Лео Месси упустил возможность забить на глазах Роналду. Впрочем, ещё более выгодный шанс аргентинец имел на 38-й минуте, когда отыскал свободную зону в обороне хозяев, однако не смог переиграть Тибо Куртуа. До перерыва на счету Месси оказалось всего два удара.
В целом же у «Барселоны» был минимальный перевес по ударам — 6−5 (в створ — 3−1). Свои самые опасные моменты каталонцы создали при участии очень активного Антуана Гризманна. В одном случае француз завязал комбинацию и сам же завершил её, пробив выше цели из убойной позиции, а в другом организовал классной передачей выход один на один для Артура. Действия Кросса в этом эпизоде — катастрофа! Как он дал убежать от себя не очень быстрому бразильцу? Хорошо, что Куртуа в первом тайме оказался на высоте во всех смыслах. Для «Реала», конечно. А для «Барсы» — плохо.
Чтобы перевернуть игру в свою пользу, «Реал» должен был включать прессинг. Это произошло примерно через 10 минут после начала второго тайма. Команда Зидана внезапно стала агрессивной, быстрой, разнообразной. «Сливочные» раз за разом перехватывали мячи и создавали голевые моменты у ворот
По тому, как шла игра в эти 45 минут, гол в ворота «Барселоны» назревал. И он состоялся, как только Сетьен заменил Артуро Видаля на Мартина Брайтвайта. Карим Бензема грамотно вытащил Нелсона Семеду из его зоны, оставив датчанина против Винисиуса Жуниора. Брайтвайт, не умелец защищаться, позволил бразильцу свободно получить мяч, влететь в штрафную и забить при помощи рикошета от Жерара Пике. Было бы странно, если бы «класико» опять закончилось 0:0.
Сетьену оставалось надеяться в концовке лишь на гений Месси. Но Лео словно заблудился на «Сантьяго Бернабеу». Может, нервничал
Анатолий Романов
|Зинедин Зидан
|Кике Сетьен
|Винисиус Жуниор(Тони Кроос)
|71′
|Мариано Диас(Даниэль Карвахаль)
|90+2′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Даниэль Карвахаль
19′
|2
|Нелсон Семеду
|12
|Марселу
|18
|Жорди Альба
19′
|4
|Серхио Рамос
|3
|Жерар Пике
|5
|Рафаэль Варан
|23
|Самюэль Юмтити
|8
|Тони Кроос
|5
|Серхио Бускетс
|14
|Каземиру
|21
|Френки де Йонг
|25
|Винисиус Жуниор
10′
|10
|Лионель Месси
85′
|15
|Федерико Вальверде
86′
|8
|Артур
80′
|17
|Лукас Васкес
|4
|Иван Ракитич
|9
|Карим Бензема
90′
|17
|Антуан Гризманн
81′
|24
|Мариано Диас
|31
|Ансу Фати
|22
|Франсиско Роман Иско
79′
|22
|Артуро Видаль
69′
|10
|Лука Модрич
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)