Ау, Месси! Роналду вернулся на «Бернабеу», и «Реал» выиграл «класико»

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Для нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена это было первое «класико», но против «Реала» Зинедина Зидана он уже играл, когда возглавлял «Лас-Пальмас» и «Бетис». Судя по статистике, 61-летний специалист знал, как находить слабые места в системе Зидана: шесть матчей, две победы, две ничьи и два поражения при разнице мячей 12:12. Ничья в пользу Сетьена, если исходить из уровня его бывших команд, а в Мадриде он вообще не проигрывал.

«Я буду получать удовольствие от “класико”, — признался Сетьен. — Понимаю важность этой игры и хочу победить, но для меня это будет такой дебют, словно я игрок. Просто буду счастлив».

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Сетьен сделал два изменения в составе по сравнению с матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Залечивший травму приводящей мышцы Жорди Альба заменил на левом фланге обороны Хуниора Фирпо, а Артур в центре поля Ивана Ракитича. В основе «Реала» после матча с «Манчестер Сити» тоже не оказалось двоих — Ферлана Менди и Луки Модрича. С первых минут вместо них сыграли Марсело и Тони Кроос.

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Роналду снова на «Сантьяго Бернабеу»

На матч «Реал» — «Барселона» прилетел Криштиану Роналду. Экс-игрок «сливочных» впервые посетил «Сантьяго Бернабеу» с тех пор, как покинул Мадрид. Интересно, понравился ли португальцу футбол?

Поначалу «класико» было довольно осторожным. Команда Зинедина Зидана выжидала ошибки «Барсы» на владении, иногда глубоко садилась назад. Сами хозяева прежде всего создавали напряжение за счёт подключений крайних защитников Марсело и Дани Карвахаля, а также рывков на скорости Винисиуса Жуниора. Но «Реалу» недоставало конкретики.

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В результате первый удар в створ был нанесён лишь на исходе получаса. Лео Месси упустил возможность забить на глазах Роналду. Впрочем, ещё более выгодный шанс аргентинец имел на 38-й минуте, когда отыскал свободную зону в обороне хозяев, однако не смог переиграть Тибо Куртуа. До перерыва на счету Месси оказалось всего два удара.



В целом же у «Барселоны» был минимальный перевес по ударам — 6−5 (в створ — 3−1). Свои самые опасные моменты каталонцы создали при участии очень активного Антуана Гризманна. В одном случае француз завязал комбинацию и сам же завершил её, пробив выше цели из убойной позиции, а в другом организовал классной передачей выход один на один для Артура. Действия Кросса в этом эпизоде — катастрофа! Как он дал убежать от себя не очень быстрому бразильцу? Хорошо, что Куртуа в первом тайме оказался на высоте во всех смыслах. Для «Реала», конечно. А для «Барсы» — плохо.

Винисиус Жуниор и Мариано Диас приносят победу «Реалу»

Чтобы перевернуть игру в свою пользу, «Реал» должен был включать прессинг. Это произошло примерно через 10 минут после начала второго тайма. Команда Зидана внезапно стала агрессивной, быстрой, разнообразной. «Сливочные» раз за разом перехватывали мячи и создавали голевые моменты у ворот Марка-Андре тер Штегена. Фантастический сейв немецкого голкипера, отразившего удар Иско под перекладину, будут вспоминать ещё долго.



По тому, как шла игра в эти 45 минут, гол в ворота «Барселоны» назревал. И он состоялся, как только Сетьен заменил Артуро Видаля на Мартина Брайтвайта. Карим Бензема грамотно вытащил Нелсона Семеду из его зоны, оставив датчанина против Винисиуса Жуниора. Брайтвайт, не умелец защищаться, позволил бразильцу свободно получить мяч, влететь в штрафную и забить при помощи рикошета от Жерара Пике. Было бы странно, если бы «класико» опять закончилось 0:0.

Сетьену оставалось надеяться в концовке лишь на гений Месси. Но Лео словно заблудился на «Сантьяго Бернабеу». Может, нервничал из-за приезда Роналду? Аргентинец не смог реализовать выход один на один, позволив догнать себя Марсело, и заработал жёлтую карточку за тактический фол на Каземиро. Больше ничего не показал. После перерыва отметился только одним ударом и одной ключевой передачей. Когда впервые вышедший на поле в этом сезоне Примеры Мариано Диас сделал счёт 2:0, стало ясно, что «Реал» возвращается на первое место.