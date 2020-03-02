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10:40 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок «Реала» Винисиус побил рекорд Месси

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал самым молодым игроком, который смог отличиться в «Эль Классико» в 21-м веке, сообщает Opta.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Форвард забил мяч в матче 26-го тура чемпионата Испании, где «Реал» принимал «Барселону». Винисиус отличился на 71-й минуте, тем самым открыв счет в матче.

Нападающий смог побить рекорд капитана «Барселоны» Лионеля Месси. В момент гола Винисиусу было 19 лет и 233 дня, Месси же забил мяч в «Эль Классико» в возрасте 19 лет и 259 дней.

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

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Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 261.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданКике Сетьен
Голы
Винисиус Жуниор(Тони Кроос)71′
Мариано Диас(Даниэль Карвахаль)90+2′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
19′
2Нелсон Семеду
12Марселу
18Жорди Альба
19′
4Серхио Рамос
3Жерар Пике
5Рафаэль Варан
23Самюэль Юмтити
8Тони Кроос
5Серхио Бускетс
14Каземиру
21Френки де Йонг
25Винисиус Жуниор
10′
10Лионель Месси
85′
15Федерико Вальверде
86′
8Артур
80′
17Лукас Васкес
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
90′
17Антуан Гризманн
81′
24Мариано Диас
31Ансу Фати
22Франсиско Роман Иско
79′
22Артуро Видаль
69′
10Лука Модрич
19Мартин Брэйтуэйт
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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