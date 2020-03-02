Игрок «Реала» Винисиус побил рекорд Месси

Форвард забил мяч в матче 26-го тура чемпионата Испании, где «Реал» принимал «Барселону». Винисиус отличился на 71-й минуте, тем самым открыв счет в матче.

Нападающий смог побить рекорд капитана «Барселоны» Лионеля Месси. В момент гола Винисиусу было 19 лет и 233 дня, Месси же забил мяч в «Эль Классико» в возрасте 19 лет и 259 дней.