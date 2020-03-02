«Барселона» впервые за 45 лет не забила ни одного мяча в двух «Эль Классико»
«Барселона» впервые за 45 лет не забила ни одного мяча в двух «Эль Классико» — матчах с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании, сообщает Sport24.
«Барселона» впервые за 45 лет не забила ни одного мяча в двух «Эль Классико» — матчах с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании, сообщает Sport24.
В матче 26-го тура каталонская команда проиграла со счетом 0:2. Игра первого круга Ла Лиги завершилась нулевой ничьей, таким образом, ни в одной из двух встреч «Барселона» не смогла поразить ворота соперников.
Такое произошло впервые с сезона-1974/75.
Стоит отметить, что благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
|Зинедин Зидан
|Кике Сетьен
|Винисиус Жуниор(Тони Кроос)
|71′
|Мариано Диас(Даниэль Карвахаль)
|90+2′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Даниэль Карвахаль
19′
|2
|Нелсон Семеду
|12
|Марселу
|18
|Жорди Альба
19′
|4
|Серхио Рамос
|3
|Жерар Пике
|5
|Рафаэль Варан
|23
|Самюэль Юмтити
|8
|Тони Кроос
|5
|Серхио Бускетс
|14
|Каземиру
|21
|Френки де Йонг
|25
|Винисиус Жуниор
10′
|10
|Лионель Месси
85′
|15
|Федерико Вальверде
86′
|8
|Артур
80′
|17
|Лукас Васкес
|4
|Иван Ракитич
|9
|Карим Бензема
90′
|17
|Антуан Гризманн
81′
|24
|Мариано Диас
|31
|Ансу Фати
|22
|Франсиско Роман Иско
79′
|22
|Артуро Видаль
69′
|10
|Лука Модрич
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)