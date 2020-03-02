Экс-футболист «Астаны» Максимович забил победный гол за испанский клуб

Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит в середине второго тайма — Максимович головой замкнул подачу с фланга.

В концовке игры хозяева остались вдесятером.

За две желтые карточки был удален Сальва Севилья.

Для Максимовича этот мяч стал вторым в текущем сезоне за «Хетафе» в 24 матчах. «Хетафе», набрав 45 очков, обошел «Атлетико» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.