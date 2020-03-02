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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Астаны» Максимович забил победный гол за испанский клуб

Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович, ныне выступающий за «Хетафе», забил победный гол в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

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Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол был забит в середине второго тайма — Максимович головой замкнул подачу с фланга.

В концовке игры хозяева остались вдесятером.

За две желтые карточки был удален Сальва Севилья.

Для Максимовича этот мяч стал вторым в текущем сезоне за «Хетафе» в 24 матчах. «Хетафе», набрав 45 очков, обошел «Атлетико» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

«Мальорка» (22) идет в зоне вылета на 18-й строчке.

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Мальорка
0:1
Первый тайм: 0:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 261.03.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноПепе Бордалас
Голы
Неманья Максимович(Кенеди)67′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
13Давид Сория
3Лумор Агбеньеню
2Джене Даконам
21Антонио Райльо
16Хавьер Эчейта
59′
24Мартин Вальент
17Матиас Оливера
87′
7Алехандро Посо
22Дамиан Суарес
8Сальва Севилья
90′90′
18Мауро Арамбарри
14Дани Родригес
20Неманья Максимович
26Такэфуса Кубо
7Хайме Мата
11Лаго Джуниор
5Огенекаро Этебо
82′90′
12Иддрису Баба
76′
24Давид Тимор
23Алейкс Фебас
25Кенеди
77′
29Кучо Эрнандес
90′72′
11Амат Ндиай
9Абдон Пратс
9Родригес Анхель
30′70′
19Пабло Чаваррия
78′56′
14Силва Дейверсон
81′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)9
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы24
8Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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