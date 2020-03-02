Экс-футболист «Астаны» Максимович забил победный гол за испанский клуб
Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович, ныне выступающий за «Хетафе», забил победный гол в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».
Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович, ныне выступающий за «Хетафе», забил победный гол в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».
Встреча состоялась в
Единственный гол был забит в середине второго тайма — Максимович головой замкнул подачу с фланга.
В концовке игры хозяева остались вдесятером.
За две желтые карточки был удален Сальва Севилья.
Для Максимовича этот мяч стал вторым в текущем сезоне за «Хетафе» в 24 матчах. «Хетафе», набрав 45 очков, обошел «Атлетико» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
«Мальорка» (22) идет в зоне вылета на 18-й строчке.
|Висенте Морено
|Пепе Бордалас
|Неманья Максимович(Кенеди)
|67′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|13
|Давид Сория
|3
|Лумор Агбеньеню
|2
|Джене Даконам
|21
|Антонио Райльо
|16
|Хавьер Эчейта
59′
|24
|Мартин Вальент
|17
|Матиас Оливера
87′
|7
|Алехандро Посо
|22
|Дамиан Суарес
|8
|Сальва Севилья
90′90′
|18
|Мауро Арамбарри
|14
|Дани Родригес
|20
|Неманья Максимович
|26
|Такэфуса Кубо
|7
|Хайме Мата
|11
|Лаго Джуниор
|5
|Огенекаро Этебо
82′90′
|12
|Иддрису Баба
76′
|24
|Давид Тимор
|23
|Алейкс Фебас
|25
|Кенеди
77′
|29
|Кучо Эрнандес
90′72′
|11
|Амат Ндиай
|9
|Абдон Пратс
|9
|Родригес Анхель
30′70′
|19
|Пабло Чаваррия
78′56′
|14
|Силва Дейверсон
81′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|24
|8
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)