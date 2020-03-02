Экс-легионер «Астаны» и других клубов КПЛ перешел в состав полуфиналиста Лиги чемпионов АФК

31-летний полузащитник выступал за павлодарский клуб с лета прошлого года: в 14 матчах чемпионата забил два гола и отдал два ассиста. В КПЛ также защищал цвета «Шахтера» и «Астаны» в 2017 и 2018 годах. Еще в его карьере были греческий «Левадиакос», саудистский «Аль-Фатех», азербайджанский «Симург», молдавский «Шериф», сербские «Рад», «Лaкташи», «Сопот».
«Насаф» стартовал с гостевой победы над «Кызылкумом» (3:1) в первом туре чемпионата Узбекистана-2020. Клуб из города Карши в свое время дважды становился серебряным призером страны (2011, 2017), десять раз занимал третье место (2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016), был обладателем Кубка (2015) и Суперкубка Узбекистана (2016), а также завоевывал Кубок АФК (2011), тогда как в азиатской Лиге чемпионов доходил до полуфинала (2001/02).
В межсезонье расположение «Иртыша» вместе с Станоевичем покинули Жереми Манзорро («Шахтер», Караганда), Патрик Хиди («Гонвед»), Сагадат Турсынбай («Тобол», аренда), Султан Сагнаев («Каспий»), Урош Витас («Партизан»), Деян Георгиевич («Ференцварош», окончание аренды), Магомед Парагульгов («Кайсар»), Александр Соколенко («Кайрат», окончание аренды), Тимур Мульдинов, Андрей Пасеченко, Илья Сотник.