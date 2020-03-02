Экс-легионер «Астаны» и других клубов КПЛ перешел в состав полуфиналиста Лиги чемпионов АФК

31-летний полузащитник выступал за павлодарский клуб с лета прошлого года: в 14 матчах чемпионата забил два гола и отдал два ассиста. В КПЛ также защищал цвета «Шахтера» и «Астаны» в 2017 и 2018 годах. Еще в его карьере были греческий «Левадиакос», саудистский «Аль-Фатех», азербайджанский «Симург», молдавский «Шериф», сербские «Рад», «Лaкташи», «Сопот».

«Насаф» стартовал с гостевой победы над «Кызылкумом» (3:1) в первом туре чемпионата Узбекистана-2020. Клуб из города Карши в свое время дважды становился серебряным призером страны (2011, 2017), десять раз занимал третье место (2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016), был обладателем Кубка (2015) и Суперкубка Узбекистана (2016), а также завоевывал Кубок АФК (2011), тогда как в азиатской Лиге чемпионов доходил до полуфинала (2001/02).