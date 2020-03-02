Директор «Барселоны»: «Реал» не заслужил победу в «класико»
Директор каталонской «Барселоны» Гильермо Амор подвёл итоги выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2).
Директор каталонской «Барселоны» Гильермо Амор подвёл итоги выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2).
«Футболисты “Реала” давили и прессинговали, пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками. Если говорить о первом тайме, то, думаю, “Барселона” действовала очень хорошо. Мы контролировали игру, но не воспользовались своими шансами. Если прощать такую команду, как “Реал”, у неё точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил, это его воодушевило. Лионель Месси выступил хорошо. Он здорово проявил себя в первой половине, создавал моменты. Но когда проигрываешь, всё кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и были лучшей командой. Но потом
|Зинедин Зидан
|Кике Сетьен
|Винисиус Жуниор(Тони Кроос)
|71′
|Мариано Диас(Даниэль Карвахаль)
|90+2′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Даниэль Карвахаль
19′
|2
|Нелсон Семеду
|12
|Марселу
|18
|Жорди Альба
19′
|4
|Серхио Рамос
|3
|Жерар Пике
|5
|Рафаэль Варан
|23
|Самюэль Юмтити
|8
|Тони Кроос
|5
|Серхио Бускетс
|14
|Каземиру
|21
|Френки де Йонг
|25
|Винисиус Жуниор
10′
|10
|Лионель Месси
85′
|15
|Федерико Вальверде
86′
|8
|Артур
80′
|17
|Лукас Васкес
|4
|Иван Ракитич
|9
|Карим Бензема
90′
|17
|Антуан Гризманн
81′
|24
|Мариано Диас
|31
|Ансу Фати
|22
|Франсиско Роман Иско
79′
|22
|Артуро Видаль
69′
|10
|Лука Модрич
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)