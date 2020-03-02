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18«Реал» выиграл класико
14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Директор «Барселоны»: «Реал» не заслужил победу в «класико»

Директор каталонской «Барселоны» Гильермо Амор подвёл итоги выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2).

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«Футболисты “Реала” давили и прессинговали, пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками. Если говорить о первом тайме, то, думаю, “Барселона” действовала очень хорошо. Мы контролировали игру, но не воспользовались своими шансами. Если прощать такую команду, как “Реал”, у неё точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил, это его воодушевило. Лионель Месси выступил хорошо. Он здорово проявил себя в первой половине, создавал моменты. Но когда проигрываешь, всё кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и были лучшей командой. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль», — приводит слова Амора Marca.

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Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 261.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданКике Сетьен
Голы
Винисиус Жуниор(Тони Кроос)71′
Мариано Диас(Даниэль Карвахаль)90+2′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
19′
2Нелсон Семеду
12Марселу
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25Винисиус Жуниор
10′
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85′
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86′
8Артур
80′
17Лукас Васкес
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
90′
17Антуан Гризманн
81′
24Мариано Диас
31Ансу Фати
22Франсиско Роман Иско
79′
22Артуро Видаль
69′
10Лука Модрич
19Мартин Брэйтуэйт
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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