Директор «Барселоны»: «Реал» не заслужил победу в «класико»

«Футболисты “Реала” давили и прессинговали, пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками. Если говорить о первом тайме, то, думаю, “Барселона” действовала очень хорошо. Мы контролировали игру, но не воспользовались своими шансами. Если прощать такую команду, как “Реал”, у неё точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил, это его воодушевило. Лионель Месси выступил хорошо. Он здорово проявил себя в первой половине, создавал моменты. Но когда проигрываешь, всё кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и были лучшей командой. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль», — приводит слова Амора Marca.