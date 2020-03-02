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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

QazSport покажет в прямом эфире первый матч «Кайрата» в новом сезоне КПЛ

Телеканал QazSport покажет в прямом эфире первый матч алматинского «Кайрата» в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Алексея Шпилевского примут «Тараз». Встреча пройдет 7 марта в Алматы и начнется в 15:00 по столичному времени.

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Напомним, сезон-2020 открылся 29 февраля матчем за Суперкубок Казахстана, в котором «Астана» минимально (1:0) обыграла кызылординский «Кайсар».

Расписание матчей первого тура КПЛ-2020:

7 марта
«Астана» — «Кызыл-Жар СК»
«Ордабасы» — «Окжетпес»
«Кайрат» — «Тараз»
«Тобол» — «Шахтер».

8 марта

«Кайсар» — «Иртыш»
«Каспий» — «Жетысу».

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