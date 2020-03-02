QazSport покажет в прямом эфире первый матч «Кайрата» в новом сезоне КПЛ
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире первый матч алматинского «Кайрата» в новом сезоне казахстанской
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире первый матч алматинского «Кайрата» в новом сезоне казахстанской
Подопечные Алексея Шпилевского примут «Тараз». Встреча пройдет 7 марта в Алматы и начнется в 15:00 по столичному времени.
Напомним, сезон-2020 открылся 29 февраля матчем за Суперкубок Казахстана, в котором «Астана» минимально (1:0) обыграла кызылординский «Кайсар».
Расписание матчей первого тура КПЛ-2020:
7 марта
«Астана» — «Кызыл-Жар СК»
«Ордабасы» — «Окжетпес»
«Кайрат» — «Тараз»
«Тобол» — «Шахтер».
8 марта
«Кайсар» — «Иртыш»
«Каспий» — «Жетысу».