Экс-легионеры «Астаны» и «Актобе» устроили голевую феерию в зарубежном чемпионате

Уже на пятой минуте счет открыл Ренан Брессан. Соперник отыгрался только на 59-й минуте усилиями Рустера Сантоса. Спустя семь минут Фабрисио Дорнеллас вновь вывел хозяев вперед. Правда, недолго они радовались успеху, поскольку в следующей атаке «Лондрина» провела ответный мяч благодаря точному удару Данило Матеуса.

31-летний Брессан выступал за «Астану» в 2014 году, контракт с ним подписывался на два года, но уже летом он покинул столичную команду, проведя за нее всего шесть игр и забив один гол. Далее играл за португальские «Риу Аве», «Шавеш», кипрский АПОЭЛ, бразильскую «Куябу», а в феврале 2020 года стал игроком клуба «Парана».