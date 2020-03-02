Экс-легионеры «Астаны» и «Актобе» устроили голевую феерию в зарубежном чемпионате

Уже на пятой минуте счет открыл Ренан Брессан. Соперник отыгрался только на 59-й минуте усилиями Рустера Сантоса. Спустя семь минут Фабрисио Дорнеллас вновь вывел хозяев вперед. Правда, недолго они радовались успеху, поскольку в следующей атаке «Лондрина» провела ответный мяч благодаря точному удару Данило Матеуса.
Отметим, что ранее бразильцы Брессан и Фабрисио помогли «Паране» обыграть команду «Баия де Фейра» на стадии 1/64 финала Кубка Бразилии.
31-летний Брессан выступал за «Астану» в 2014 году, контракт с ним подписывался на два года, но уже летом он покинул столичную команду, проведя за нее всего шесть игр и забив один гол. Далее играл за португальские «Риу Аве», «Шавеш», кипрский АПОЭЛ, бразильскую «Куябу», а в феврале 2020 года стал игроком клуба «Парана».
30-летний Фабрисио защищал цвета «Актобе» в 2018 году, был ведущим защитником «красно-белых», однако после девяти игр покинул премьер-лигу из-за финансовых проблем актюбинской команды. В дальнейшем играл за бразильский «Гуарани», мексиканский «Веракрус». В октябре прошлого года перешел в «Парану».