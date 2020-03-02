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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-легионеры «Астаны» и «Актобе» устроили голевую феерию в зарубежном чемпионате

Выступавшие в разное время за «Астану» и «Актобе» футболисты Ренан Брессан и Фабрисио Дорнеллас снова отметились голами за бразильский клуб «Парана» в рамках девятого тура чемпионата Паранаенсе. Домашняя встреча против «Лондрины» завершилась вничью — 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Уже на пятой минуте счет открыл Ренан Брессан. Соперник отыгрался только на 59-й минуте усилиями Рустера Сантоса. Спустя семь минут Фабрисио Дорнеллас вновь вывел хозяев вперед. Правда, недолго они радовались успеху, поскольку в следующей атаке «Лондрина» провела ответный мяч благодаря точному удару Данило Матеуса.

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Отметим, что ранее бразильцы Брессан и Фабрисио помогли «Паране» обыграть команду «Баия де Фейра» на стадии 1/64 финала Кубка Бразилии.

31-летний Брессан выступал за «Астану» в 2014 году, контракт с ним подписывался на два года, но уже летом он покинул столичную команду, проведя за нее всего шесть игр и забив один гол. Далее играл за португальские «Риу Аве», «Шавеш», кипрский АПОЭЛ, бразильскую «Куябу», а в феврале 2020 года стал игроком клуба «Парана».

30-летний Фабрисио защищал цвета «Актобе» в 2018 году, был ведущим защитником «красно-белых», однако после девяти игр покинул премьер-лигу из-за финансовых проблем актюбинской команды. В дальнейшем играл за бразильский «Гуарани», мексиканский «Веракрус». В октябре прошлого года перешел в «Парану».

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